A WHO szakembereinek véleményét is lesöpri az asztalról az oltásellenes baloldal

Nemcsak a parlamenti felszólalásokban, hanem a kormánynak szóló írásbeli kérdésekben is a kínai vakcinát támadja a baloldal. A DK-s Vadai Ágnes szerint sokan aggódnak a Sinopharm oltóanyag hatékonysága miatt, és erről kérdezte a kormány véleményét. Rétvári Bence államtitkár azt írta Gyurcsány Ferenc párttársának, hogy ismét egy olyan vakcinával kapcsolatban kelt bizonytalanságot, amelyik a WHO szerint is hatásos és biztonságos – hangzott el az M1 Híradójában.