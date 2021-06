Kocsis Máté: Az is bekerül a nyilvántartásba, aki korábban követett el pedofil bűncselekményt

Megosztás Tweet



A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló javaslattal folytatta munkáját az Országgyűlés kedden.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője előterjesztői felszólalásában úgy fogalmazott: a gyermekek védelmében „elmentek a falig” a pedofil bűnelkövetők elleni szankciókkal. Megjegyezte: bár az új büntető törvénykönyvnek köszönhetően folyamatosan csökken a szexuális bűncselekmények száma, a gyermekek sérelmére elkövetett pedofil bűncselekmények kis mértékben nőttek.

A törvényjavaslatot ismertetve hangsúlyozta: a pedofilok nem rejtőzhetnek el, ezért létrehoznak egy kereshető nyilvántartást, amelyhez hasonló működik például Lengyelországban, és nem ellentétes az uniós joggal.

A nyilvántartás az Ügyfélkapun keresztül lesz elérhető, és névre lehet keresni, azaz nem jelenik meg a teljes lista, csupán egy most is létező bűnügyi nyilvántartásba kap betekintést a kérelmező. Az elkövetőkről az azonosításukhoz szükséges legszűkebb adatkör ismerhető meg: nevük, születési évük, településszintű lakcímük, fényképük, valamint az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos adatok, ezekről másolat, képernyőmentés nem készíthető.

az is bekerül a nyilvántartásba, aki korábban követett el pedofil bűncselekményt.

Tájékoztatása szerint a büntető törvénykönyv szigorítása értelmében az, aki gyermekpornográf tartalmat készít, terjeszt vagy felhasznál, a „legrosszabbra készüljön”, bizonyos minősített esetekben az emberöléssel azonos elbírálás alá esik tette.

Közölte: új minősített eseteket is bevezetnek az eddigi hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélés mellé, így minősített eset lesz, ha 12 éven aluli gyermek sérelmére, ha hivatalos személyként, ha sanyargatást vagy erőszakot alkalmazva, illetve ha különös visszaesőként követik el a bűncselekményt. Emellett 18-ról 21 éves korra tolják ki a sértettek bejelentési lehetőségét, a zaklatásnál pedig új minősített eset lesz, ha azt 18 éven felüliek gyermek sérelmére követik el.

Bővítik a foglalkoztatási tilalom körét is, a pedofil elkövetők később nem dolgozhatnak gyermekek által is látogatható, szabadidő eltöltésével, szórakoztatással, vagy sporttal kapcsolatos munkahelyen, például strandon, vidámparkban, állatkertben, sportegyesületben, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyt és politikai vezetői tisztséget sem tölthetnek be – sorolta Kocsis Máté.

