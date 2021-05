Orbán Viktor: Nem kell többet maszkot viselni az utcán

Megosztás Tweet



Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy kilenc enyhítésről döntött az operatív törzs.

A hétvégén minden számítás szerint elérjük az ötmillió beoltottat, ami azt jelenti, hogy a járvány harmadik hullámát legyőztük, Magyarország ma a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb, mint bármelyik Európai Uniós ország – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő elmondta, hogy

az ötmillió beoltott elérésekor a kijárási tilalom megszűnik, csakúgy mint az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása és eltörlik a kötelező maszkviselést a köztereken.

Orbán Viktor bejelentette, hogy szabad a sport a közterületeken, a magán- és családi rendezvény 50 fő részével, a lakodalmak pedig 200 fő részvételéig korlátozás nélkül megtarthatóak. Szállodákban és éttermekben a helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az ilyen jellegű rendezvényeket külön teremben lehessen megtartani.

A jövőben szabad a kültéri események szervezése, de itt életben marad egy 500 fős korlát és zárt térben továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni rendezvényeken – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a zenés, táncos rendezvényeken továbbra is kötelező a védettségi igazolvány felmutatása.

Itt hallgathatja Orbán Viktor interjúját.

A 16-18 éves korosztály beoltott tagjai mostantól szabadon – felnőtt kíséret nélkül – mehetnek rendezvényekre.

Van egy életciklusa az oltási kedvnek. Volt egy idő, amikor felfutott, aztán újabb löketet kapott a 16-18 évesek beoltásakor is. Most viszont lelassult, naponta 5-10 ezer ember regisztrált. Éppen ezért is kell fenntartani egyes korlátozásokat. Ha ötmillió ember be is van oltva, még mindig van hárommillió, aki veszélyeztetett helyzetben van – mondta a kormányfő.

Hozzátette, ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy

a szomszédos országokban még nem olyan magas az átoltottság, mint Magyarországon és még a mutáns vírusok is fenyegetnek.

Az eddig már beadott oltásokon kívül van még Pfizerből hétmillió, Modernából kétmillió, valamint Janssenből és AstraZenecaból is több mint négy-négymillió áll rendelkezésre. Ha tehát szükség lesz egy harmadik oltásra is, akkor is lesz elegendő vakcina, nem kell újabbakat beszerezni, ezért sem vesz részt Magyarország a következő uniós vakcianbeszerzésben.

Ezzel párhuzamosan épül a magyar vakcinagyár is, amely már 2022-ben megkezdheti a magyar fejlesztésű oltóanyag előállítását. Így vakcinagyártásból is önellátóak lehetünk – közölte Orbán Viktor.

Az ellenzék nem támogatta a rendkívüli jogrendet. A hárommillió be nem oltott ember és a vírusmutánsok miatt azonban még fenn kell tartani, hogy bármikor gyors döntést lehessen hozni. A miniszterelnök elmondta, bíznak benne, hogy a nyáron a rendkívüli jogrendtől is meg tudnak szabadulni.

Jelenlegi formájában marad a hitelmoratórium

A kormány döntött arról, hogy meghosszítják a hitelmoratóriumot, úgy ahogy van. A moratóriumnak két nagy kedvezményezettje van: a vállalkozások és a családok. A középosztálynak, a kis fizetésű embereknek szükségük volt erre – emelte ki.

Azért hosszabbították meg most a moratóriumot, hogy eldönthessék, nyugodtan, hogy mi lesz szeptember elsejétől, hogy kerül majd kivezetésre a moratórium.

Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a kispénzű emberek csak úgy egyből lemondjanak a hitelmoratóriumról. A támogatásra szorulókat támogatni kell – húzta alá Orbán Viktor.

Fenomenális negyedév következhet

Orbán Viktor miniszterelnököt nem lepte meg a magas GDP érték. Elmondta, mindig nagyobb növekedésre számít, mint a szakértők vagy Varga Mihály pénzügyminiszter. Éppen ezért egy fenomenális második negyedévi eredményt vár, hiszen lassan többen dolgoznak most, mint a járvány előtt. A következő hónapokban pedig még többen fognak belépni a munkaerőpiacra, még több magyarnak lesz munkája.

Ötmillió beoltott után újabb szakasz következik, a gazdaság újraindítása. Hamarosan megkezdik a 2022-es minimálbér megállapítását. Munkaalapú gazdaság van Magyarországon, így a gazdaságpolitika is őket kell, hogy szem előtt tartsa és segítse.

Világos az ellenzéki szereposztás

Az ellenzék a jövő évi választások tükrében támadja a jövő évi költségvetést. Ugyanakkor megvan náluk egy bizonyos szereposztás: Gyurcsány Ferenc a főszereplő, aki mindenkit irányít, Karácsony Gergely főpolgármester a mellékszereplő, illetve van még a feleség és a bohóc is. A bohócokat viszont nem szabad komolyan venni.

Nemcsak bátorságra és kiképzett katonákra van szükség

Ma van a honvédem napja. A honvéd mindig kell, mert a honvéd több, mint a hadsereg. A honvéd mindig a hazát védi. A haza védelme könnyebb a NATO-tagsággal, azonban ne álltassuk magunkat. A NATO tagság nem ment fel az alól, hogy saját hadsereget, katonákat, honvédeket tartsuk. A honvédek felesküsznek arra, hogy minden áron, akár az életük árán is megvédik a hazát. Ilyen esküt nem tesz senki más az országban, mint ők – fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette, nemcsak bátorságra és kiképzett katonákra van szükség, hanem mérnökök, orvosok, vegyészek is kellenek a katonaságnak. Éppen ezért ezt a területet is fejleszteni szeretnék a közeljövőben.

