Minden, ami a kormányinfón elhangzott

Megosztás Tweet



A legfrissebb kormánydöntésekről tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Az oltási kampány állását néztük át a tegnapi kormányülésen. Amennyire előre lehet látni a számokat, a pünkösdi hétvégén el fogjuk érni az ötmillió beoltottat – mondta Gulyás Gergely.

Most jutottunk el odáig, hogy aki regisztrál, az akár egy-két napon belül időpontot tud foglalni és akár már az időpontfoglalás utáni napon meg is kaphatja a vakcinát – tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, most már azok is foglalhatnak időpontot, akik átestek a fertőzésen.

A kormányinfót itt nézheti vissza:

Lehetővé tették, hogy a rendkívüli jogrend fennmaradjon legkésőbb szeptember közepéig, az őszi ülésszak kezdetéig. De ha már nem lesz rá szükség, a kormány ezt a jogot vissza fogja adni. Éppen ezért is fogadják el a kivezető törvényt, amelyben rögzítik, hogy a rendkívüli jogrend megszűnése után mely szabályok maradnak még érvényben, például, hogy a lejárt személyi okmányok még meddig maradjanak érvényesek.

Az ötmillió beoltott átlépése után újabb engedményeket javasolt a kormány az operatív törzsnek. Ezeket, miután péntek hajnalban megvitatja az operatv törzs, a miniszterelnök pénteken fogja bejelenteni.

Az ingyenes parkolás vasárnap éjfélkor lejár,

még hétfőn éjfélig érvényben marad, de keddtől már fizetni kell a parkolózónákban – közölte Gulyás Gergely.

A hitelmoratóriumot a jelenlegi formájában fogják meghosszabbítani augusztus 31-ig.

Arról is döntöttek, hogy a brüsszeli vakcinabeszerzés következő fejezetében nem vesz részt Magyarország. A kormány már beszerzett 10 millió nyugati vakcinát, így nem lesz hiány oltóanyagból még akkor sem, ha szükség lesz egy harmadik oltásra is.

Két dolgot látni kell: az egyik, hogy Európában az oltottság mértéke még nem érte el a magyar szintet, így a környező országokban a fertőzés szintje magasabb. A másik, hogy míg a környező országokban már terjed az indiai mutáns, Magyarországon még nem jelent meg, de bármikor ide is elérhet. Ezért sincs még lehetőség, hogy minden korlátozás feloldjanak mindenki számára – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A pedofil elkövetőkkel szembeni szigorúbb büntetéshez előkészített törvényjavaslatról újságírói kérdésre elmondta,

az alkotmánymódosítás egyszerű többséggel nem lehetséges, ahhoz szükséges a kétharmados többség.

Kocsis Máté fogja benyújtani a szigorított törvényjavaslatot a pedofíliát elkövetőekkel szemben. Ezt a törvényjavaslatot már a kormány megtárgyalta, de az Országgyűlés még nem vette napirendre – tette hozzá.

A kormány egyelőre nem szeretne semmilyen engedményt kötni a hatmillió beoltott eléréséhez. Azért is döntöttek így, mert még nem lehet tudni, hogy meg lesz-e a hatmillió beoltott. Ötmillió után már csak a fertőzési adatok alapján fognak engedményeket hozni.

Miután több a vakcina, mint amekkora a jelenlegi oltakozási kedv, egyelőre nem terveznek újabb adag Szputnyik vakcinát rendelni. A regisztrációs rendszeren nem fognak változtatni – jelentette ki.

Bár van szó európai zöld kártyáról, de

mivel az európai országok még nem tartanak ott, ahol Magyarország, így számukra nehéz a szabad utazásról beszélni.

Még az informatikai fejlesztés és a jogszabály sem készült el. Emiatt valószínűleg a zöld kártya július előtt biztosan nem fog segíteni minket az utazásban. Magyarország éppen ezért igyekszik minél több országgal kétoldalú megállapodást kötni egymás vakcinaigazolványának elfogadására – fogalmazott Gulyás Gergely.

Azon dolgoznak, hogy a határokon elfogadják a védettségi applikációt is. Ehhez módosítani kell a magyar jogszabályt, mivel több olyan ország is van, ahol elfogadják a védettségi igazolványt, viszont csak a második vakcina beadása után 10-14 nappal teszik az utazást karanténsemlegessé. Az új jogszabály értelmében az applikáció tartalmazni fogja a második oltás időpontját is.

Lesz szuperkórház, jelenleg a tervek előkészítése zajlik. Bíznak benne, hogy az év végén már be tudják mutatni azokat.

A kormány egyelőre nem döntött arról, hogy idén lehetővé teszik-e a nyelvvizsga amnesztiát, vagyis, hogy a végzett egyetemisták nyelvvizsga nélkül is megkaphatják a diplomát – mondta újságírói kérdésre válaszolva.

A magyar kormánynak az a határozott álláspontja, hogy Izraelnek joga van arra, hogy megvédje magát támadások esetén, illetve azt elfogadhatatlannak találja, hogy Izraelt és a Hamászt egyenrangú félként kezeljék bármilyen külpolitikai állásfoglalásban. Ezért is vétózta meg Magyarország az uniós közös állásfoglalást – jelentette ki.

Gulyás Gergely szerint nem adómentessé kell tenni, hanem emelni kell a minimálbért. De nem úgy, ahogy azt a Gyurcsány-kormány idején tették, hogy alig növekedett 50 százalékkal a hatalmuk idején, hanem úgy, mint a jelenlegi kormány, amely 110 százalékkal emelte meg a minimálbért kormányzása alatt.

A címlapfotó illusztráció.