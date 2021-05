Már Gyurcsányék is cikizik a nyelvtudás hiánya miatt Karácsonyt

Megosztás Tweet



Napok óta dagad a botrány Karácsony Gergely körül, miután a miniszterelnöki ambíciókat dédelgető főpolgármesterről kiderült, hogy semmilyen idegen nyelvet nem beszél. Mindez úgy tűnik, már saját szövetségesének a DK-nak is feltűnt: a Gyurcsány-párt politikusai többször is cikizték a nyelveket nem beszélő Karácsonyt.

„Angolul adtam interjút külföldi újságíróknak a DK miniszterelnök-jelöltjeként!” – szúrt oda Karácsony Gergelynek Facebook-oldalán Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc feleségéről eddig is tudott volt, hogy több nyelven is folyékonyan beszél, korábban mégsem tartotta fontosnak, hogy mindezt követőinek is megmutassa.

Minderre azután került sor, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterről, aki az ellenzéki előválasztáson Dobrev egyik ellenfele, bebizonyosodott, hogy nem beszél idegen nyelveket. Azóta többször is kínos helyzetbe került emiatt Karácsony:

többször is elmenekült, amikor angolul próbálta kérdezi egy újságíró,

előkerült egy felvétel, amely szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tolmácsolt neki egy nemzetközi találkozón,

Karácsony maga egy interjúban azt mondta neki, „hiperpasszív” angoltudása van,

mindez, azt jelenti szerinte, hogy kiválóan olvas angolul, de nem beszél,

a főpolgármester azt ígérte, hogy amennyiben megválasztják kormányfőnek nemzetközi sajtótájékoztatót fog tartani angolul,

közben előkerült egy felvétel, amin főpolgármesterré választása után tartott nemzetközi sajtótájékoztatót – ezen is tolmácsolni kellett neki.

Ilyen előzmények után tette közzé Dobrev Klára a fent idézett videót, amiben közli, hogy ő bizony nagyon jól elboldogul az angol nyelvvel.

Ha azt hinnénk, hogy ennek semmi köze Karácsony fent idézett botránysorozatához, akkor érdemes megemlíteni, hogy a napokban nem Gyurcsány Ferenc felesége volt az első DK-s politikus, aki a téma kapcsán élcelődött.

„Éppen egy nemzetközi konferenciára készültem, nem árulom el, hogy milyen nyelven…” – mondta Vadai Ágnes az ATV-ben, mire a kérdező nevetve állapította meg, hogy „azért megy ez a fricska”.

Gyurcsány Ferenc is fontosnak tartotta megemlíteni feleségéről – szintén az ATV-ben – hogy „drámaian széles nyelvtudása van”.

Egyébként még az ellenzéki szavazók hetven százaléka is fontosnak tartja, hogy egy miniszterelnök tudjon idegen nyelvet. Nem csoda, ha kiderült, hogy nemcsak az elmúlt három évtized magyar miniszterelnökei beszéltek valamilyen idegen nyelvet, de az EU 27 tagállamának állam- és kormányfői közül is mindössze a 61 éves bolgár Bojko Boriszov nem beszél idegen nyelvet.

A témában a hirado.hu szavazásán is elmondhatják a véleményüket.

A címlapfotó illusztráció.