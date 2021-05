Orbán Viktor: A nemzeti szuverenitás ma is harcban áll a birodalmi törekvésekkel

Megosztás Tweet



Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte lengyel kollégáját, Mateusz Morawieckit és az egész lengyel nemzetet a május 3-i alkotmány ünnepe alkalmából – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár hétfőn.

A kormányfő írásában kiemelte: 1791. május 3-ára nemcsak a lengyel állam, de egész Európa történetének sorsfordító eseményeként emlékezünk.

A május 3-i alkotmány a kontinens valamennyi nemzetének reményt adott, hiszen a polgárság jogainak, a keresztény társadalmi rend és a nemzeti eszme alapjainak megerősítésével kiutat mutatott a lengyel nemzetnek a nagy európai birodalmak fullasztó szorításából – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette: bár az alkotmány elfogadása óta már 230 év telt el, üzenete ma is ismerősen cseng a fülünkben, a nemzeti szuverenitás ma is harcban áll a birodalmi törekvésekkel, célunk pedig ma is az erős és szabad nemzetekre épülő Európa megőrzése a nagyhatalmi törekvésekkel szemben.