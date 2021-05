A többség elégedett a kormányfő munkájával

Megosztás Tweet



Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint, tízből hatan elégedettek a kormányfő munkájával – írta a hétfői Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A múlt heti, országosan reprezentatív felmérés szerint a teljes felnőtt népességen belül 6 százalékpontra nőtt a kormánypártok (40 százalék) előnye a baloldallal (34 százalék) szemben.

Az átrendeződést az oltások sikerével magyarázták: a védekezést irányító miniszterelnök munkájával a magyarok 58 százaléka elégedett.

Csak minden harmadik ember (35 százalék) kritizálja a kormányfő tevékenységét.

Ehhez hasonlóan magas elégedettségi mutatószám a koronavírus-járvány elleni védekezés éve után kevés európai országban fordul elő

– jegyezték meg. Az elégedettség Orbán Viktor munkájával a pandémia előtti adathoz viszonyítva még növekedett is (4 százalékponttal), igaz, a tavaly tavaszi kimagasló érték (72 százalék) aligha ismételhető meg – írták.

A közvélemény-kutatás a baloldali lista gyengülését mérte. Márciushoz képest a kormánypártok támogatottsága 2 százalékponttal emelkedett (a januárihoz hasonló értékre), míg a baloldal 3 százalékpontot veszített.

A baloldal a közös indulás deklarálása óta még nem volt ilyen gyenge,

ami „az oltások sikere ellenére kialakult oltásellenes imázzsal magyarázható” – fogalmaztak.

A teljes népesség mellett az aktív választók körében is vizsgálták a pártpreferenciát. Jövőre két nagy pártlista versenyére lehet számítani, jelenleg 51 százalékkal vezet a Fidesz. A baloldali közös lista „most vasárnap” 43 százalékot kapna, de az aktív választók további 6 százaléka is elégedetlen a kormány munkájával. Közülük a Kétfarkú Kutya párt (2 százalék) és a Mi Hazánk Mozgalom (3 százalék) szavazói azonosíthatók be.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatását április 27-28. között végezték ezer ember telefonos megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Ezerfős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 3,16 százalék – olvasható a Magyar Nemzetben.