Pénteken már meglehet a négymillió beoltott, ekkor nyithatnak a szállodák és edzőtermek is, ötmilliónál lakodalom is tartható

„Minél többen regisztrálnak az oltásra annál többen lesznek védettek. A magas számú beoltottaknak köszönhetően elkezdődhetett az újraindítás. Várhatóan a hétvégén elérjük a négymillió beoltottat és onnantól újabb engedmények lépnek életbe" – mondta mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul és a boltokban este 11 óráig lehet vásárolni. A beoltottak számára a vendéglátóhelyek belső tere is megnyílik, és a családok a gyerekeiket is magukkal viszik. Ugyancsak megnyílik számukra több szolgáltatás is, így például a mozik, edzőtermek, színházak. A védetteknek és a 18 éven aluli gyerekeknek nem kötelező a maszk viselése a kulturális is sportrendezvényeken.