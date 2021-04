A felsőoktatási versenyben nyerő lapot húzhatunk a kínai Fudan Egyetemmel

Megosztás Tweet



A tervek szerint 2024-ben indulhat meg az oktatás a Budapesten épülő kínai Fudan Egyetemen. Az intézménynek várhatóan 6–8 ezer hallgatója és 500 oktatója lesz gazdálkodástudományi, műszaki, orvostudományi és társadalomtudományi területeken. A tandíjas oktatás többnyire angol nyelven zajlik majd, de lesz kínai és magyar képzés is. A kritikák pedig alaptalanok, a Fudan Egyetem és a Budapesti Diákváros is meg fog épülni, van elég hely a fejlesztésekre. Az M1 Ma reggel című műsorában Hankó Balázzsal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárával beszélgettek a témáról.

Hankó Balázs a műsorban elmondta, hogy a 135 hektáros területen a fővárosi Diákváros és a Fudan Egyetem kampusza is megvalósulhat, együtt, egymást erősítve.

A nagy rozsdaövezeti területen tehát a Diákváros program keretében megépül 8–12 ezer fő számára kollégiumi szállás, valamint a kínai Fudan Egyetem is, ami jelenleg a világ 28 ezer egyeteméből a 34. legjobb. Lesz továbbá egy nagy közösségi tér, amit az 1932-ben épült romos Nagyvásártelep felújításával hoznak létre. Negyedik elemként pedig a diákvároshoz kapcsolódó további innovációs, kutatási funkciót betöltő épületek is épülnek majd.

Még tágabban nézve a témát pedig a Déli Városkapu projektben az egyetemi fejlesztéseken kívül még megvalósul a ferencvárosi szabadidő központ és az észak-csepeli közpark is.

A helyettes államtitkár megerősítette, hogy a kritikák alaptalanok, a terület elég nagy az összes beruházás számára. Ez a komplex fejlesztés így, együtt fogja jelentősen növeli majd Magyarország versenyképességét.

A Fudan Egyetem már több országban folytat kihelyezett, székhelyen kívüli képzéseket, azonban a budapesti képzés ennél tovább megy. Az itt megnyíló kampusz egy Magyarországon államilag elismert egyetem lesz, és Fudan Hungary néven fog működni.

A kínai egyetemmel való kapcsolatok 2014-ig nyúlnak vissza, 2019-ben pedig már elindult a Corvinus Egyetemmel közös gazdasági képzése is Magyarországon. A most tervezett négy karon gazdálkodástudományi, műszaki, orvostudományi és társadalomtudományi képzések folynak majd.

Az államtitkár elmondta, hogy 6–8 ezer diákkal és 500 oktatóval számolnak. A tervek szerint a tanulók egyharmada magyar, egyharmada kínai, egyharmada pedig nemzetközi diák lesz.

A felsőoktatási versenyben az egész magyar felsőoktatás nagyon sokat profitálhat abból, hogy a világ 34. legjobb egyetemét Magyarországra hozzák.

Egy ilyen színvonalú képzőhelyért eddig a magyar hallgatóknak Nyugat-Európába kellett menniük, az oktatók pedig közösen fognak tudni oktatni a régi magyar egyetemeken, illetve az új egyetemen.

Hankó Balázs szerint a Fudan Egyetem olyan vonzást fog jelenteni a külföldi oktatók számára is, amiből nem csak az új egyetem, hanem az együttműködéseken keresztül a most működő magyar egyetemek is profitálhatnak majd.



A címlapfotó illusztráció.