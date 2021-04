Saját összeesküvés-elméletébe bonyolódott bele a DK-s politikus

Megosztás Tweet



Újabb oltásellenes nyilatkozatot tett Gyurcsány Ferenc egészségügyi politikusa, Komáromi Zoltán. A háziorvos még egy zavaros összeesküvés-elméletbe is belebonyolódott. Azt állította: a vidéki háziorvosok több vakcinát kapnak, mint a budapestiek – bosszúból. Az interjúban aztán saját magát buktatta le a DK-s politikus, amikor azt mondta: pácienseinek csaknem a fele már megkapta a védőoltást, ráadásul minden orosz és kínai vakcinája elfogyott. A kormánypártok szerint továbbra is folytatja oltásellenes kampányát a baloldal – hangzott el az M1 Híradójában.

Több vakcinát kapnak a vidéki háziorvosok, mint a fővárosban dolgozók – állította egy interjúban Komáromi Zoltán, a DK egyik egészségpolitikusa. Szerinte a kormány ezzel a budapestieket akarja büntetni, csakhogy néhány másodperccel korábban még azzal dicsekedett a balliberális politikus, hogy a saját praxisában az egyik legmagasabb az átoltottság, már a 40 százalékot is meghaladja.

A 42 százalék azért is figyelemre méltó szám, mert Komáromi Zoltán ezúttal is megpróbálta elbizonytalanítani a pácienseit a Szputnyik és a Sinopharm vakcinákkal kapcsolatban.

Azt állította: a magyar hatóságok szándékosan tartják vissza az amerikai-német fejlesztésű oltóanyagot. Ennek ellenére üres a hűtője – mondta, vagyis minden Szputnyik és Sinopharm vakcina elfogyott és az oltópontokra is elegendő embert küld.

Komáromi Zoltánhoz hasonlóan a Gyurcsány-párt másik egészségpolitikusa, László Imre is a Sinopharm vakcinájával szembeni bizalmatlanságát hangsúlyozta az ATV-ben. Újbuda DK-s polgármestere arról is beszélt: szerinte az első oltás után kiadott plasztikkártyák hamis biztonságérzetet közvetítenek, mert akkor még nem védettek az emberek.

Az oltásellenes baloldal aktív közszereplőivel ellentétben

Gőgös Zoltán volt MSZP-s országgyűlési képviselő úgy véli: a Sinopharm vakcina véd, és hasznos azt kérni.

A hónap elején arra szólította fel elvbarátait, hogy ismerjék el, jó döntés volt a kormány részéről a keleti vakcinabeszerzés.

Majd pedig arról számolt be a héten – miután megkapta a Sinopharm oltóanyag második adagját is –, hogy a laborvizsgálat kimutatta: a minimális 50-es értékkel szemben közel 600 az ellenanyag szintje, ami kellő védettséget nyújt a koronavírus ellen. A betegségen átesetteknél ugyanis ez a szám 400 körüli – tette hozzá.

Kocsis Máté szintén megkapta szombaton a vakcinát. A Fidesz frakcióvezetője meg is írta: Szputnyikkal oltották be. Közölte: az emberek ne higgyenek azoknak a baloldali politikusoknak, akik bizonytalanságot keltenek, mindegyik vakcina jó! A keletiek is.



Nemrég megkérdőjelezte és letagadta a Szputnyik és Sinopharm vakcina hatékonyságát Dobrev Klára – emlékeztetett rá videónyilatkozatában Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője, aki a DK-s politikus hergelésére úgy reagált:

az említett oltóanyagokat a magyar szakemberek megvizsgálták, és mostanáig már több százezer embert oltottak be velük Magyarországon, valamint több milliót a világon.

Gyurcsány felesége tehát nemcsak a valóságnak, de a magyar szakemberek véleményének is ellentmond, letagadja és semmibe veszi őket, ráadásul szavaival el akarja bizonytalanítani az embereket az oltásban. Ebből is látszik, hogy az oltásellenes kampány továbbra sem ért véget a baloldalon.

Nacsa Lőrinc azt kérte: senki ne hallgasson az oltásellenes baloldalra, és aki még nem tette, az regisztráljon a védőoltásra. Közölte: minden vakcina, amit a magyar hatóságok megvizsgáltak, hatásos és megfelelő.

A címlapfotó illusztráció.