Gyurcsányék a migráció után a vakcinákkal kapcsolatban is melléfogtak

Ahogy a 2015-ben, a migrációval kapcsolatban, úgy most a keleti vakcinákkal kapcsolatban is bebizonyosodott, hogy a magyar kormányka van igaza, szemben a brüsszeli állásponttal, amit a Gyurcsány Ferenc vezette magyar ellenzék is követ – derült ki a Kossuth Rádió, Jó Reggelt Magyarország! című műsorában.