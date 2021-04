„Gyurcsány és a börtön fogalma jól összeillik”

Megosztás Tweet



Börtönnel fenyegette meg Gyurcsány Ferenc a kormánytagokat a parlamentben. A DK elnöke úgy fogalmazott: „maguknak nem lesz kegyelem”. Dömötör Csaba államtitkár erre úgy reagált, a volt miniszterelnök Balatonöszöd óta semmit sem változott, a fenyegetések miatt azt javasolta Gyurcsány Ferencéknek, hogy pártjuk logóját cseréljék le gumilövedékre.

„Azt hiszem, amikor Gyurcsány Ferenc nevét és a börtön szót meghallja az ember – legalábbis én, mint olyan nemzeti jogvédő, aki rengeteg jogsértett áldozatot képviseltem a 2006 őszi rendőrterror miatt – csak arra tudok gondolni, hogy ez a név és fogalom jól összejön” – fogalmazott Gaudi-Nagy Tamás, ügyvéd az M1 Ma reggel című műsorában.

Az ügyvéd szerint az, hogy „ő fenyegetőzik börtönnel közel tizenöt évvel a véres 2006 őszi rendőrterror időszaka után, amikor ő miniszterelnök volt, és lényegében a mi meglátásunk, kutatási eredményeink szerint – amit országgyűlési bizottságok, jogerős ítéletek és független vizsgálatok is megállapítanak – az mondható ki, hogy ő egy olyan ember – ezt tettet nyilvánvalóvá tegnap –, hogy a hatalom megtartása és megszerzése érdekében semmilyen eszköztől nem riad vissza, és ezt bizonyította 2006 őszén, amikor szisztematikus erőszakkal léptek fel a megemlékezőkkel, tüntetőkkel szemben a tévészékház-ostrom másnapján, berendelte az akkori rendőri vezetőket a parlamentbe, és lényegében a rend helyreállítását kérte tőlük – illetve valószínűleg ennél többet is” – fogalmazott az ügyvéd.

Ezt követően indultak meg az embervadászatok, több száz fiatal brutális megverésével, megkínzásával , utána koncepciós eljárások tucatjaival, majd ez kicsúcsosodott október 23-án, amikor rendőr lovasroham, gumilövedékes sortüzek, gázgránátos sortüzek és elképzelhetetlen gátlástalan erőszakot, veréseket, oszlatásokat alkalmaztak a megemlékezőkkel és tiltakozókkal szemben

– tette hozzá Gaudi-Nagy Tamás.

Gaudi-Nagy Tamás hangsúlyozta, hogy Gyurcsánytól azt, hogy börtönnel fenyegetőzik, azt komolyan kell venni.

Az ügyvéd felidézte a 2004-ben történt népszavazást is, amikor Gyurcsány Ferenc„saját nemzetére rárontott, az ominózus kettős állampolgárságos népszavazás idején a magyar nemzet ellen kampányolt. Gaudi-Nagy Tamás ezekből kifolyólag úgy véli, hogy Gyurcsány Ferencnek „miden ott van a fegyvertárában, ami ahhoz kell, hogy komolyan vegyük az ő fenyegetését”.

Majd hozzátette: „inkább neki kellene eljárás alatt állnia. Tehát ha már arról beszélünk, hogy valakiket el kell vinni, akkor azt gondolom, hogy ő lehet pont az, hiszen a terrorcselekmény Büntető Törvénykönyv szerinti tényállása akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegethet. És még ő emleget bűncselekményt miközben az általa vezetett rendőri erők válogatás nélküli brutális erőszakot – nem csak 2006 őszén, hanem 2009-ig – az ő kormányzásának időszakáig is többször nagyon véres és kemény oszlatásokat és koncepciós eljárásokat hajtottak végre.”

Gyurcsány Ferenc legutóbbi fenyegetésekor egy ígéret is elhangzott, hogy amikor majd győznek 2022 tavaszán az ellenzéki erők a választásokon, akkor ő be fogja váltani ezeket a fenyegetéseket, számon fogja kérni, és ugye itt gyilkosság vádja hangzott el. Korábban pedig az ő szövetségese, Fekete-Győr András beszélt a felcsúti perről, ahol majd szintén számonkérés lesz, és úgymond megtorlás.

Az ügyvéd véleménye az, hogy azzal kell mindenkinek tisztába lenni, hogy ezek az emberek az erők semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, és Gyurcsány bizonyította, hogy képes volt olyan miniszterelnök lenni, aki nem hogy megakadályozta volna, ezt a tömeges rendőri erőszakot, hanem lényegében maga bátorította és biztatta a rendőri vezetőket erre, „erre számos bizonyíték is van, amely szerint ő ott volt az irányítóközpontban, amikor zajlottak a legkeményebb oszlatások”.

A jogállami viszonyáról is sok mindent elmond a balliberális erőknek, „hiszen ha valaki azt mondja, hogy ha kormányra kerülök majd holnap, különböző büntetőeljárások keretében börtönbe csukok valakit, akkor annak fogalma nincs arról, illetve semmilyen erkölcsi gátja nincs a tekintetben, hogy az igazságszolgáltatás törvényes rendje, hogy működik”.

„Nyilván ő arra gondol, hogy majd ugyanúgy börtönbe csukat embereket, mint amit tettek 2006 őszén, hiszen ott több száz fiatalt egészen elképesztő, 50-es éveket idéző statáriális eljárásokkal hurcoltak meg, sérült, szétvert embereket tucatszám raktak össze koncepciós eljárásokba – emelet ki az ügyvéd, majd hozzátette: ezt a gyakorlatot ő ezt jól ismeri, és nyilván sok segítője is lenne ebben” – tette hozzá.

Gaudi-Nagy Tamás azt is elmondta, hogy

„amikor az országgyűlés vizsgálóbizottsága megidézte Gyurcsány Ferencet, hogy számoljon el, számoljon be, hogy mit csinált 2006 őszén, nem volt hajlandó eljönni, tehát ő soha nem hajlandó a felelősséget vállalni,

ezzel szemben viszont a vörösterrort idéző bolsevik tempójú, mentalitású erőszak kilátásba helyezése a magyarsággal szemben, az viszont komolyan veendő, és ezt mindenkinek észben kell tartania” – mondta

Gyurcsány Ferenc a kormányt vádolta meg azzal, hogy nem jól kezelte a járvány, nem jól kezelte a válságot és felelős az emberek haláláért, tette ezt úgy, hogy ő személyesen és az ellenzék több tagja is tette kritikus megjegyzéseket az oltásokra, hiszen a baloldal a kezdetek óta elég oltásellenes álláspontot képvisel.

„A szokásos módszert alkalmazza, amit a baloldal történelmében mindig szokott alkalmazni, hogy azzal vádolja az ellenfelét, amit ő maga elkövet”

– hangsúlyozta az ügyvéd.

„Lényegében a rémhírterjesztés, akár Büntető Törvénykönyv alapzatát is elérő bujtogatás zajlott és zajlik, tulajdonképpen most is a keleti vakcinák ellen, illetve a válságkezelés minden olyan megoldása ellen, vagy olyan tényekkel szemben, amelyekkel lényegében főleg az egészségügyi dolgozókat vádolja” – fogalmazott.

„Hozzáteszem, akkor ő foglalkoztatáskörében elkövetett veszélyeztetésről beszél, akkor tulajdonképpen az egészségügyi dolgozókat azzal vádolja meg, hogy ők a saját praxisukban járnak el úgy, hogy tömegesen halnak meg emberek, ami nyilván egy képtelenség, így ebben a formában ezt állítani”

– tette hozzá hangsúlyozva.

Az ügyvéd kiemelte, hogy Gyurcsány Ferenc „mondatában az is ott volt, hogy még ennél is többről lehet szó, tehát magyarul ő még azt is felveti ezáltal, hogy mintegy szándékosan idézne elő a kormányzat vagy az egészségügy bármely dolgozója olyan helyzetet, hogy ebben a veszélyes járványhelyzetben emberek életét oltja ki”.

Mindezek alapján Gaudi-Nagy Tamás elmondta, hogy „egy végtelenül gátlástalan, többszörösen visszaeső, hazudozó emberről van szó”.



