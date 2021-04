Retardáltnak nevezte a közmédia munkatársait a Klubrádió műsorvezetője

Megosztás Tweet



Fiatal képernyősöket és évtizedek óta a közmédiában dolgozókat sem kímélt a Klubrádió műsorvezetője.

Megdöbbentő kijelentést tett csütörtök reggel a Klubrádió egyik műsorvezetője, aki a közmédiánál lehetőséget kapó fiatal és évtizedek óta itt dolgozó műsorvezetőket és riportereket válogatás nélkül retardáltnak nevezte.

A műsorvezető szerint csoda, hogy ezek az emberek „lehetőséget kaptak” arra, hogy „kamerába beszéljenek”.

Ők egyébként önerőből sose jutottak volna oda, hisz hát retardáltak!

– állapította meg sommásan.

A megdöbbentő gondolatmenet szerint a közmédia munkatársainak „ez az egyetlen lehetőségük, különben a nagyáruházban kellene gondolát feltölteniük”.

A Klubrádió műsorvezetőjét az se zavarta, hogy ezzel a kijelentésével

a különböző élelmiszer-láncoknál árufeltöltőként dolgozókat is lenézi,

hisz arra utal, hogy az ő munkájuk kevesebbet ér, mint más területen dolgozóké. Ráadásul a járványhelyzetben a lakosság élelmiszer-ellátása miatt kiemelten fontos a műsorvezető szerint csak áruházlánci „gondolát feltöltő” dolgozók munkája.

A műsor vendége egyébként Ligeti Miklós a Transparency International jogi igazgatója volt, akit hallhatóan egyáltalán nem zavartak kérdezőpartnere felháborító kijelentései.

„Magam is szívesen élcelődnék ezeken, magam is szeretem az ilyen típusú megfogalmazásokat” – mondta miközben kuncogott (bár az is lehet, hogy csak a torkát köszörülte).

A Transparency International köztudottan

Soros György hálózatához tartozó és a milliárdos anyagi támogatását is élvező szervezet.

Mint ismert a Klubrádió (más ellenzéki médiumokhoz hasonlóan) szereti magát függetlenként beállítani, holott köztudott, hogy nagyon is elfogultak a baloldal irányába.

Elég csak Pikó Andrásra gondolni, aki a Klubrádió műsorvezetőjéből lett baloldali politikus.

Pikó jelenleg a VIII. kerületi polgármesterként vezeti a helyi ellenzéki koalíciót, vagyis Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc politikai akaratának egyik legfőbb budapesti végrehajtója.

