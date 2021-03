Két koronavírusban elhunyt politikus is Dobrev Klárától kaphatta el betegséget

Megosztás Tweet



Két ember is meghalt a koronavírusban olyan önkormányzatoknál, amelyekben a hónap elején Dobrev Klára országjáró körútja részeként látogatást tett – írta hétfőn az Origo. A DK EP-képviselőjéről néhány nappal a körút után derült ki, hogy elkapta a vírust – közölte az M1 Híradója.



Az Origo úgy tudja néhány napja Tatán egy DK-s önkormányzati képviselő hunyt el, aki a hónap elején maga számolt be arról, hogy beszélt Dobrev Klárával. Tatabányán pedig, ahol Gyurcsány Ferenc felesége a városházán találkozott a DK-s polgármesterrel, a lap szerint egy önkormányzati dolgozó hunyt el a betegségben a hónap közepén.

A DK-s európai parlamenti képviselő néhány napon belül járt Szombathelyen, Szegeden, Tatán és Tatabányán is, ahol több DK-s politikussal is találkozott. A megbeszélésekről olyan felvételek is készültek, amelyeken nem viseltek maszkot és nem tartottak távolságot.

„Sajnos ma pozitív lett a koronavírus tesztem. Most már lázam is lett és fáj a fejem” – néhány nappal később a közösségi oldalán jelentette be, hogy elkapta a koronavírust a polotikus. Dobrev Klára azt írta: mindenkit hívott telefonon, akivel találkozott és azt reméli nem lesz nagy baj.

Azt az Origo is leszögezi, hogy nem lehet tudni, a március 22-én elhunyt tatai DK-s önkormányzati képviselő kitől kapta el a vírust. Ahogy azt sem, hogy a tatabányai önkormányzat dolgozóját ki fertőzte meg. A lap kérdéseket küldött Dobrev Klárának a találkozókkal kapcsolatban és arról, hogy érez-e felelősséget a kampány miatt, de egyelőre nem kapott választ.