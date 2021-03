Fidesz: Egyedül az ellenzék akadályozza az idősek folyamatos oltását

Megosztás Tweet



Fele ennyi ember és idős se lenne beoltva, ha Gyurcsányékon múlt volna, mert a kormány vakcinabeszerzéseinek köszönhetően több vakcinával lehet oltani, mint más országokban. A regisztrált 65 év felettiek közel háromnegyede már be van oltva, az oltásuk folyamatos, „azt egyedül csak az oltásellenes baloldal akadályozza” – közölte a Fidesz szombaton, az MTI-vel.

A kormánypárt közleményében arra reagált, hogy a DK szóvivője napközben kétségbeejtőnek nevezte, hogy továbbra sem fejeződött be az idősek oltása Magyarországon.

„Elképesztő, amit a baloldal művel. Kampányolnak az oltás ellen, lebeszélik az időseket az oltásról, támadják a vakcinabeszerzéseket, utána meg kiállnak prédikálni” – fogalmazott a Fidesz.

Kiemelték, Magyarország azért áll az uniós ranglista élmezőnyében, mert a kormány vakcinabeszerzéseinek köszönhetően több vakcinával tud oltani, mint más országok.

Ennek köszönhető, hogy már egymillió 870 ezer ember be van oltva, 667 ezren már a második oltásukat is megkapták – fejtették ki, majd aláhúzták, a regisztrált 65 év felettiek közel háromnegyede már be van oltva, az oltásuk folyamatos, „azt egyedül csak az oltásellenes baloldal akadályozza”.

A címlapfotó illusztráció.