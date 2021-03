Csalással szerezhette meg jogi szakvizsgáját Gyurcsány ügyvédje

Megosztás Tweet



A kormánypártok szerint kérdések merülnek fel Czeglédy Csaba jogi szakvizsgájával kapcsolatban. Budai Gyula Fideszes képviselő szerint felmerül a gyanú, hogy „Gyurcsány Ferenc adócsaló ügyvédje” csalással szerezhette meg a szakvizsgát, mert furcsa körülmények között végezte az ehhez szükséges hároméves szakmai gyakorlat. Budai Gyula közérdekű adatigényléssel fordult a Vas megyei ügyvédi kamarához, de szerinte a kamaránál lévő adatok sem oszlatják el az esetleges csalás gyanúját – közölte az M1 Híradója.



„Czeglédy Csaba a Vas Megyei Ügyvédi Kamara nyilvántartásában 2010. december 31-től szerepel, ezen időponttal jegyezték be ügyvédként” – hozta nyilvánosságra a megyei szervezet elnökének levelét közösségi oldalán Budai Gyula.

A fideszes parlamenti képviselőnek a közérdekű adatigénylésre adott válaszban az is olvasható: a jogi szakvizsgához szükséges igazolást nem a Vas Megyei Ügyvédi Kamara állította ki.

A baloldal adócsaló ügyvédje aligha teljesíthette jogszerűen a kötelező három éves, jogi munkakörben eltöltött, gyakorlati idejét” – fogalmazott Budai Gyula.

Czeglédy Csaba jogi végzettsége hétfőn is téma volt a parlamentben. Budai Gyula felszólalásában megemlítette: Czeglédy Csaba éppen abban az időszakban töltötte hároméves joggyakorlati idejét, amikor főállásban volt Szombathely alpolgármestere. A politikus korábban a Pesti Srácoknak azt nyilatkozta: 99,9 százalék, hogy nem volt szükség engedélyeztetni jogi természetű munkaviszonyát.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az országgyűlésben azt mondta: az akkor hatályos törvény szerint főállású polgármester, vagy alpolgármester nem létesíthetett egyéb munkaviszonyt.

„Czeglédy Csaba főállású munkájával kapcsolatban úgy vélekedett, 99,9 százalék, hogy nem volt szükség engedélyeztetni jogi természetű jogviszonyát, mi viszont 100 százalékig biztosak vagyunk abban, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani, neki is be kellett volna tartani” – fogalmazott Völner Pál.

Czeglédy Csaba többször is kénytelen volt már bíróság elé állni.

A szombathelyi ügyészség 2000 augusztusában megrovásban részesítette 11 rendbeli jogosulatlan adatkezelés, valamint kétrendbeli magánokirat-hamisítás vétsége miatt. 2003-ban pedig a Veszprém Megyei Bíróság jogerősen 1 év és 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt.

A DK színeiben tevékenykedő politikus-ügyvéd ellen jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban. A Humán Operátor Zrt. körüli céghálózattal kapcsolatos, 6,3 milliárdos költségvetési csalás büntetőügye márciusban kezdődött újra.