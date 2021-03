Az uniós források felhasználásáról vitázik ma az Országgyűlés – ÉLŐ

Tordai Bence (Párbeszéd) szerint Magyarországon a legrosszabb a Covid-helyzet a világon. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, hogy a felelősséget a járvány elleni védekezésért a kormány és ő maga viseli, most azonban mégsem vállalja a felelősséget, és nem látja be, hogy hatalmasat hibáztak – mondta a képviselő.

Úgy vélte, ennek egyik fő oka, hogy nem tették bele a szükséges forrásokat az egészségügybe, így az most legyengült helyzetben van.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy válaszolt, most jóval több jut az egészségügyre, mint a képviselő szövetségeseinek kormányzása idején. Az ellenzék vadássza azokat a statisztikákat, amelyek alapján az állíthatja, hogy Magyarország rosszul teljesít, ami méltatlan az egészségügyi dolgozókkal, szakemberekkel szemben – vélekedett.

Közölte: a harmadik hullám erőteljesen tombol, de a szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Az egészségügyi dolgozókat köszönet illeti a megfeszített munkájukért – mondta. Hozzátette: jól halad az oltási program Magyarországon, de jó lenne, ha az EU által beszerzett vakcinák rendben megérkeznének.

Kijelentette: az ország a baloldali aknamunka ellenére is megbirkózik a járvánnyal.

LMP: Fontos az uniós források hatékony felhasználása

Keresztes László Lóránt (LMP) emlékeztetett: az uniós forrásokról is tárgyal hétfőn az Országgyűlés, mert bár a járvány legnehezebb időszakában vagyunk, erről is kell beszélni. Rendkívül fontos e források hatékony felhasználása – hangsúlyozta.

Úgy látja, egészen más gazdaságpolitikában kell gondolkodni, nem lehet úgy folytatni, ahogy a járvány előtt, és ezt a felkészülést most kell megkezdeni. Egészen más szemléletre van szükség a kormányzásban is, mert a Fidesz nem volt képes kezelni a problémákat – fűzte hozzá.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára válaszában kifejtette: az ellenzék hátat fordítana a keleti, feltörekvő országoknak, ez egy geopolitikai vita témája lehet, amelynek helye van az Országgyűlésben. Mégsem lehet azt mondani, hogy Magyarország zárkózzon el ezen országok elől, miközben az oltásban például épp azért áll jól az ország, mert keleti vakcinákat is használ – mutatott rá. Úgy fogalmazott, az ellenzék ezzel aláássa az ország keleti kapcsolatait, a védekezést.

Közölte: Magyarország számos gazdasági kritérium tekintetében jól áll uniós összehasonlításban. Az ellenzéknek joga van kritikát megfogalmazni, de probléma, ha ez nem a tényeken alapul – mondta.

DK: A kormány nem képes szembenézni a valósággal

Arató Gergely (DK) arról beszélt, hogy a kormány katasztrófába vezette az országot és arra sem képes, hogy szembenézzen a valósággal. Korábban a kormány azt mondta, a halálesetek számában lehet mérni a járvány elleni védekezés sikerét, most azonban rendkívül rosszak a halálozási statisztikák – mondta. Hozzátette: más országokban sokkal jobb színvonalú a védekezés.

Közölte: mindemellett az oltási terv káoszba fulladt, vannak vakcinák, amelyeket meg sem rendeltek, más oltóanyagok raktárakban állnak. Végre a védekezéssel foglalkozzon a kormány! – követelte.

Dömötör Csaba elmondta: komoly fegyvertény, hogy már több mint másfélmillióan kaptak meg az oltást, és ez a szám tovább nő majd a napokban. Magyarország nagyon jól áll az átoltottság szempontjából uniós összehasonlításban – hangsúlyozta. Hozzátette: az ellenzék olyan vakcinákat kér számon a kormányon, amelyek decemberben érkeznének meg.

Kiemelte: gyalázat, amit az ellenzék művel a védekezés hátráltatására, megpróbálja aláásni az oltás elleni bizalmat, mégis azt állítja, hogy nem oltásellenes. Ha az lenne, amit az ellenzék szeretne, nem állna ilyen jól az ország az oltás tekintetében – fogalmazott.

Megjegyezte: a baloldalon az újságírók fenyegetése nem számít elszigetelt esetnek, de mivel önök mondják, és nem a kormánypárti képviselők, most csend van.

MSZP: Változtatni kell a kormány politikáján

Harangozó Tamás (MSZP) is arról beszélt, hogy Orbán Viktor szerint a védekezés sikerét emberéletekben kell mérni, de a halálozásokat illetően Magyarország nagyon rosszul áll, vagyis tragikus kudarc a védekezés. Szerénységre és a kormány politikájának megváltoztatására lenne szükség – vélte.

Kitért arra: a gyenge forint is sok problémát okoz az embereknek, át kellene gondolni a politikát ezen a területen is. Segítség nélkül nem bírják tovább a kis- és közepes vállalkozások sem, támogatni kellene ezt a szektort – érvelt.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára felidézte: Magyarország történek egyik legsikertelenebb korszaka volt a Gyurcsány-kormány ideje, az akkori válságkezelésben csak elvettek a emberektől, sokakat nyomorúságba döntöttek.

Közölte: az ellenzéki képviselők felszólalásaikban más országokhoz hasonlították a magyarországi védekezést, olyan országokat hoztak fel példaként, amelyek rosszabbul állnak, mint Magyarország. Ráadásul az ellenzék nemrég még nyitást követelt, és akik most halálozási statisztikákat idéznek, korábban szabad utat engedtek volna a járványnak – tette hozzá.

