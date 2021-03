Gulyás Gergely: a beoltottak számától függ, hogy mikor lehet nyitni

Mint mondta, továbbra is az oltás a legjobb megoldás a járvány megfékezésére. Ha kellően sokan regisztrálnak, kellően sokat oltunk, akkor nem lesz negyedik hullám. Csütörtök este nyolckor lezárul a nemzeti konzultáció, az eredményeket a hétvégén teszik közzé.

A miniszter arról is beszélt, hogy közel vagyunk a nyitáshoz. Mint mondta, a konzultáció alapján döntenek arról, hogy a védettségi igazolvány milyen jogosultságokat ad majd. Több lépcsős újraindításban gondolkodik a kormány.

Az oltottságtól függ a nyitás

Pénteken jelenti be Orbán Viktor az elkövetkezendő hetek intézkedéseit. Minden vakcinára szükség van, keletire és nyugatira is. Magyarországon a beoltottak száma már az 1,4 milliót is meghaladta, ezzel Európában a második helyen állunk.

Gulyás Gergely elmondta: már egymilliónál is több védettségi igazolványt küldtek ki a beoltottaknak. A kínai vakcinaszállítmányok előbb érkeznek, az oroszok hamarosan behozzák a februári lemaradást. Ma kiderül az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) álláspontja az Astra Zenecáról. Az eddigi szakvélemények szerint ez az oltás is hatásos és nem okoz komplikációkat, vagy súlyosabb mellékhatásokat. Júniusig megtörténhet a lakosság teljes átoltottsága

A miniszter elmondta: a lakosság felét keleti vakcinákkal fogják beoltani, így próbáljuk meg elviselni ezt a néhány nehezebb hetet, remélhetőleg utána lehet majd nyitni. A harmadik hullám csúcsának közelében járhatunk, pár napon, vagy egy héten belül tetőzhet a harmadik hullám, legkésőbb március végén. Utána csökkenhetnek a számok.