A DK magyarázatot vár a kormánytól, hogy miért tartják vissza a vakcinákat a háziorvosoktól.

A kormány visszatartja a vakcinákat a háziorvosoktól!Azonnali magyarázatot várunk a kormánytól, hogy miért tartják vissza a vakcinát a háziorvosoktól? Miért van legalább 600 ezer vakcina jelenleg is raktáron? Kövesd élőben, és oszd meg Varga Zoltán DK sajtótájékoztatóját! 🇭🇺🇪🇺 Közzétette: Demokratikus Koalíció – 2021. március 17., szerda

„Egymást érik azok a hírek, amelyek szerint a kormány nem szállítja le a háziorvosoknak azokat a vakcinákat sem, amiket megígért. Van olyan háziorvos, aki százharminc betegét hívta be oltásra, de egy nappal az oltás előtt kiderült, hogy százharminc adag helyett csak húsz adag vakcinát kap. Közben legalább hatszázezer vakcina van raktáron, és ebben a számításban még benne sincsenek a legutóbb beérkezett vakcinaszállítmányok” – fogalmazott Varga Zoltán a DK országgyűlési képviselője, frakciószóvivője, a Népjóléti Bizottság tagja a Demokratikus Koalíció Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón.

Miért van raktáron vakcina?

A Demokratikus Koalíció azonnali magyarázatot vár a kormánytól, hogy miért tartják vissza a vakcinát a háziorvosoktól? A „pánikkormány” már arra is képtelen, hogy időben leszállítsa a háziorvosoknak ígért vakcinamennyiségeket, vagy tudatosan, hátsó szándékoktól vezérelve lassítja az oltás folyamatát? Miért van legalább 600 ezer vakcina jelenleg is raktáron? – tette fel kérdéseit.

A DK szerint a kormánynak inkább segítenie kellene a háziorvosi rendszert a tömeges oltásban, nem pedig hátráltatnia, hiszen mostanra kiderült, hogy csak a háziorvosi rendszerben bízhatunk, a kormány képtelennek bizonyult átvenni a tömeges oltással kapcsolatos szervezést és lebonyolítást.

Fidesz: Gyurcsányék ebben helyzetben is csak a hatalommal és a hazudozással vannak elfoglalva

Elképesztő, hogy Gyurcsányék ebben helyzetben is csak a hatalommal és a hazudozással vannak elfoglalva – közölte a Fidesz Varga Zoltánnak, a Demokratikus Koalíció (DK) frakciószóvivőjének szerdai kijelentéseire reagálva.

A Fidesz úgy reagált: a baloldal tényleg semmit nem változik. Elképesztő, hogy Gyurcsányék ebben a súlyos járványhelyzetben is csak a hatalommal, a hazudozással és zavarkeltéssel vannak elfoglalva. A baloldal „oltásellenes zavarkeltése” most már odáig megy, hogy mások életét is veszélyeztetik.

A magyar háziorvosoktól legfeljebb Brüsszel tartja vissza a vakcinákat, nem a kormány” – hangsúlyozták.

Jelezték, hogy a brüsszeli beszerzésből nemhogy több vakcina érkezik, hanem a hírek szerint még az ígértnél is kevesebb fog.

„Minden az országba érkező és oltható vakcinát kiszállítanak a háziorvosokhoz és a kórházi oltópontokra, ennek is köszönhető, hogy Magyarország második az uniós átoltottsági ranglistán. Annyit szállítanak ki, amennyi van. Csak az a vakcina nincs éppen még kiszállítva és eloltva, amely a második körös oltásra kell vagy még nem engedélyezett az alkalmazása, mert még hatósági vizsgálat alatt áll” – olvasható a Fidesz reagálásában.