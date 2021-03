Szeretteink védelme a kormány elsődleges célja

Megosztás Tweet



A kormány elsődleges feladata a koronavírus-járvány megfékezése, „szeretteink, ismerőseink, a magyar emberek védelme” – mondta a kormányszóvivő a közösségi oldalán vasárnap közzétett Kormányinfó Plusz videóban.

Szentkirályi Alexandra kiemelte: nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában erős a járvány harmadik hulláma. Az emelkedő betegszámok és járvány terjedése miatt a kormány szigorításokról döntött abban a reményben, hogy ha most zárunk, akkor húsvétkor majd újra lehet indítani az életet.

Hangsúlyozta: a kórházakban mindenkit el tudnak látni, az egészségügy felkészült, ezzel párhuzamosan pedig zajlik az oltási program. Már magasan túllépte az egymilliót a magyarországi beoltottak száma.

Ezzel

a magyar oltási program az egyik legeredményesebb Európában, már a második az uniós ranglistán

– mondta. A kormány mindent megtesz az egészségügy és a gazdaság területén, hogy mindenkinek segítsen, bértámogatást, járulék-kedvezményeket, valamint kamatmentes újraindítási kölcsönt biztosítanak a munkahelyek megőrzése érdekében minden most bezárásra kényszerült szektornak – hívta fel a figyelmet.

A kormány semmilyen vakcináról nem mond le

Szentkirályi Alexandra kiemelte: a kormány semmilyen vakcináról nem mond le, sőt elérték azt, hogy minél előbb és minél többfajta, ráadásul a többi uniós tagállaménál milliókkal több vakcinánk legyen.

Hozzátette: a Moderna-vakcinákkal kapcsolatban sok álhír és alaptalan vád terjed, azonban a Moderna-vakcinák közül csak azokat nem rendelte meg Magyarország, amelyek az idei év végén, decemberben érkeznének.

A gyorsaság most életeket ment

– mondta. A kormány célja az, hogy mielőbb biztonságos vakcina álljon a magyar emberek rendelkezésére. Ezért is kötöttek le összesen 31 millió adag oltóanyagot, köztük az uniós beszerzéseken túl 3,5 millió embernek elég orosz és kínai vakcinát is – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Elmondta: a kormány a bértámogatás kiterjesztésével további mintegy százezer ember munkahelyének a megvédését segíti. Azoknak a boltoknak a tulajdonosai, üzemeltetői, akiknek most be kellett zárni a szigorítások miatt, március 31-éig tudják beadni kérelmeiket a munka.hu portálon vagy papíralapon a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályain – ismertette.

Később hozzátette, hogy a bértámogatást visszamenőlegesen a korábbi hónapokra is lehet igényelni a korábban zárással érintett ágazatokban: a vendéglátósok novemberig, a szállásadók decemberig is kérhetik.

A visszamenőleges kifizetést és a márciusra igényelt támogatást egy összegben fizetik majd ki, a kérelmet április 10-éig szintén a munka.hu oldalon vagy a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályain lehet beadni.

A bértámogatás mértéke a munkavállaló bérének 50 százaléka

Szentkirályi Alexandra tájékoztatása szerint a bértámogatás mértéke a korábbiakhoz hasonlóan a munkavállaló bérének 50 százaléka, maximum a minimálbér másfélszerese. A támogatás négyórás foglalkoztatásnál is igényelhető.

Fontosnak nevezte, hogy a munkáltatónak vállalni kell, hogy a dolgozónak munkabért fizet, és a munkaviszonyt április 30-áig sem felmondással, sem közös megegyezéssel nem szünteti meg.

Az eddig támogatott vállalkozások 94 százaléka kis-, mikro-, illetve középvállalkozás

– emelte ki. A kormányszóvivő megjegyezte: a KATÁ-s adózók, ha a korlátozások miatt nem tudnak működni, mentesülnek a KATA, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Az érintettek köre a kormany.hu oldalon olvasható – mondta.

Szentkirályi Alexandra arról is beszélt: a bölcsődék bezárását a kormány azért nem érezte indokoltnak, mert a fertőzöttségi adatok ott nagyon alacsonyak, így ezzel is tudják támogatni a kisgyermekes családokat. Emellett arról is döntöttek, hogy az iskolákban és az óvodákban gyermekfelügyeletet biztosítanak azoknak, akiknek erre mindenképp szükségük van – jegyezte meg.

Közölte azt is: a tavaly november 4-e után lejárt igazolványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig Magyarország területén használhatók maradnak, és ugyanez a határidő vonatkozik a diákigazolványok elfogadására is a távolsági közlekedésben.