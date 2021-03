Az álhírt terjesztő Rokker Zsoltival erősít a baloldal

Megosztás Tweet



„Ne játsszanak tovább az emberéletekkel” – ezt követeli a baloldali ellenzék a kormánytól. Az MSZP-s Horváth Csaba ezúttal nem a kínai és az orosz vakcina-beszerzést támadta, hanem azt, hogy a megvásárolt vakcinákhoz képest szerinte kevesen kaptak eddig oltást. Horváth Csaba szerint az önkormányzatok jobban csinálnák, mint a kormány, például az ő kerülete, Zugló is.

Baloldali politikusok hónapok óta támadják az orosz és kínai oltóanyagokat. Legfőbb hangadójuk a DK, kampányuk fő színtere pedig a Facebook. De a vidéki pártkatonák sem tétlenkednek – emlékeztet erre összeállításában a Magyar Nemzet.

Áltudományos következtetésekkel operál a Momentum

A Gyurcsány-párt digitális kiadványában, az Európai Magyarok februári nagykanizsai számában például többször is kritizálták a kínai vakcinát. A kampány Horváth Jácint önkormányzati képviselő arca alatt futott. A lap egyik írásában a szerző azt ecsetelte: DK-s polgármesterek levélben követelték Kásler Miklós minisztertől, hogy hozzájuk csak az EU által engedélyezett oltást szállítsák, ne az ismeretlen kínait. Egy másik cikknek pedig azt a címet adták: még a fideszek sem bíznak a kínai vakcinában.

A momentumos Schauta Marcell, állatorvosként szintén megkérdőjelezte a kínai vakcina hatásosságát. A város önkormányzati képviselője közösségi oldalán egy írásában azt az áltudományos következtetést vonta le, hogy szerinte a Sinopharm inaktivált vakcinája nem véd jobban a mutálódott koronavírusok ellen.

Rokker Zsolti kétségbe vonja, hogy Orbán Viktor kínai vakcinát kapott

Erdei Sándor, művésznevén Rokker Zsolti, aki a miskolci önkormányzat egészségügyi bizottságának balliberális alelnöke, szintén egy Facebook-bejegyzésben támadta a védekezést.

Azt írta: szerinte Orbán Viktor miniszterelnök is csak papíron kapta meg a kínai oltást, nehogy baja essen.

Gyurcsány Ferenc, ahogy tőle mostanában megszokhattuk, megértőbbnek mutatja magát a keleti vakcinákkal szemben. Nem is nagyon tehet mást, miután az akadozó uniós oltóanyagok beszerzése miatt egyre többen döntenek úgy, hogy hazánkhoz hasonlóan más forrásból jutnak hatékony vakcinákhoz. Ennek megfelelően folyamatosan változik a baloldali kommunikáció is.

Míg csütörtökön a DK szóvivője, Barkóczi Balázs nemzetközi segítség bevonását sürgette a járvány elleni védekezésbe, Pénteken már az eddigi oltási eredményeket kevesellte.

A szocialista Horváth Csaba (most) az oltásnak szurkol

Az MSZP-s Horváth Csaba, Zugló polgármestere, miközben arra szólította fel a kormányt, hogy az oltások megszervezésébe vonják be az önkormányzatokat is, addig el is ismerte, hogy vannak, akik az oltási program ellen dolgoznak.

„Én nem annak szurkolok, hogy bukjon meg az oltás, annak szurkolok, hogy legyen végre tömeges. Annak szurkolok, hogy mindenki kaphassa meg az élete és egészsége védelmében azt az oltást, ami a jövőre nézve megóvja őt és a családja minden tagját” – mondta a szocialista polgármester.

Hollik: büszkék lehetünk az egészségügyre

„Büszkék lehetünk az oltásban résztvevő orvosainkra, egészségügyi dolgozóinkra” – hangsúlyozta Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója posztjához egy grafikát is mellékelt, amiből kiderül: Magyarország jóval előrébb tart a vakcinák beadásával, mint az EU.

Mint írta, míg hazánkban a lakosság 15,29 százaléka, addig a tagállamok összességében csak 10,9 százalék kapta már meg a Covid-elleni oltást.