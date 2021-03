Nyilvánosak a kínai és az orosz vakcinára vonatkozó szerződések

A dokumentumokat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délután a Facebook-oldalán is megosztotta.

A miniszter kiemelte: „a magyar kormány a vakcinabeszerzések ügyében a nyilvánosság pártján áll”.

Gulyás Gergely hozzátette:

2nd meeting with CEOs of pharma companies with EU vaccine contracts focused on next steps in our cooperation in HERA-Incubator:

➡️Detection of variants

➡️R&D

➡️Update APA/contracts

➡️Clinical trials support

➡️Fast-tracking vaccine adaptation approvals

➡️Ensuring swift deliveries pic.twitter.com/Bb7KbwpEOv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 7, 2021