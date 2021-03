Megosztás Tweet



A Demokratikus Koalíció (DK) arra kérte a kormányt, fontolja meg, hogy a koronavírus-járvány miatt nemzetközi segítséget, ápolókat, orvosokat és egészségügyi kapacitást kér.

A DK szóvivője csütörtöki, online sajtótájékoztatóján azt mondta, a harmadik hullámban többen fertőződnek meg, többen kerülnek kórházba és lélegeztetőgépre, mint eddig bármikor a járvány során. Több kórház most is telített, a tartalékok elfogytak és hiába van még esetleg ágy, vagy lélegeztetőgép raktáron, orvos és ápoló nincs és nem is lesz több – tette hozzá Barkóczi Balázs.

A politikus úgy fogalmazott: fájón hiányzik az a közel ötezer egészségügyi dolgozó is, akik a „kormány törvénymódosítása miatt” hagyták el a pályát. A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy a járvány miatt lakosságarányosan Magyarországon halt meg a hetedik legtöbb ember a világon.

Kapacitása határán az egészségügy?

A magyar egészségügy mostanra elérte a kapacitása határát – jelentette ki Barkóczi Balázs, emlékeztetve: korábban Csehország, Szlovákia és Portugália is nemzetközi segítséget kért.

Ez most nem a „kormányzati melldöngetés, az orbáni büszkeség vagy a hazug sikerjelentéseknek az ideje” – mondta a szóvivő. Szavai szerint „ott vagyunk, ahol a part szakad”, menteni kell, ami menthető, mert minden nap emberek élete a tét.

Gyakorlatilag egymást érik azok a hírek, hogy melyik kórház Covid-osztálya telt meg és hol kell mérlegelni, hogy két megmenthető beteg közül melyiket tegyék lélegeztetőgépre, kinek vannak nagyobb túlélési esélyei – érvelt.

Egy felelős kormánynak már nem szabad abban gondolkodnia, hogy presztízsveszteség a nemzetközi segítségkérés, itt már ugyanis nincsen presztízs, büszkeség vagy népszerűségi kérdés, csak egyetlen kérdés lehet az asztalon, hogy hogyan lehet minél több embert megmenteni – fogalmazott.

Gyurcsányék megint a védekezésben részt vevőket támadják

„Az oltásellenes baloldal megint a védekezésben részt vevőket támadja, és a vakcinákkal szemben kelti a bizalmatlanságot”

– kommentálta a Fidesz a DK csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzottakat.

A Fidesz úgy értékeli: „Gyurcsányék” a hatalom megszerzése érdekében képesek a magyar emberek életét is veszélybe sodorni „Magyarországon az oltás rendben zajlik. A járványügyi szakemberek és az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájának köszönhetően Magyarország az EU-ban lakosságarányosan az átoltottság tekintetében a második helyen áll ” – hangsúlyozták.