Műbalhé a baloldalon a szivárványcsaládok körül

Feszültséget okozott a baloldalon, hogy a Jobbik elnöke nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe. Jakab Péter egy interjúban még azt is hozzátette, hogy nem akarja, hogy egy gyereknek három apja legyen. A Momentum elnöke, Fekete-Győr András szerint bántó és helytelen Jakab Péter nyilatkozata. Elemzők arra emlékeztetnek, hogy ezek a pártok egyébként valamikor együtt szeretnének kormányozni – hangzott el az M1 Híradójában.

Mióta kiderült Jakab Péterről, hogy havi hatmillió forintos frakcióvezetői keretből gazdálkodhat, újra felvette egy kisember kampányarcát. Azóta is slágertéma nála a nokedlis paprikás krumpli, a parizer és a Piros Arany.

A héten mi is kerestük miskolci otthonában, hogy elmondhassa, mire fordítja extrabevételeit a balliberális politikus, de helyette inkább vádaskodott közösségi oldalán. Egy szelfivel igazolta, hogy milyen szerényen is él, képviselőként pedig csak egy lakótelepi lakást bérel a fővárosban, igaz, az erre fordítható költségkerete több mint havi 423 ezer forint, azonban a tényleges jövedelméről azóta is hallgat a Jobbik elnöke.

Valamiért nem faggatta erről a baloldali beállítottságú Telex sem, helyette inkább a portál körbekérdezte Jakab Pétert a számára kedves témákban. Ám egy ponton mégis elengedte magát a Jobbik-elnök, amikor azt tudakolták tőle, mi a véleménye A család az család kampányról. Erre közölte:

„Sarkosan fogalmazok: soha nem fogok azért küzdeni, hogy egy gyereknek három apja legyen.”

Szerinte ugyanis ha átlépjük azt a minőségi határt, hogy egy gyermek szülője egy apa és egy anya lehet, akkor onnantól kezdve biztos a számbeli határokat is át lehet lépni.

A Momentum elnöke szerint hazánkban ma, a Covid idején a szivárványcsaládok elismertetésénél nincs fontosabb teendő. Fekete-Győr András bele is állt a háromapás vitába azzal, hogy közösségi oldalán bántónak és helytelennek nevezte Jakab Péter nyilatkozatát. Közölte: a baloldalra szavazók döntik majd el, hogy kit tartanak közülük a leginkább meggyőzőnek közös miniszterelnök-jelöltnek.

De nemcsak Fekete-Győr András, hanem

a Budapest Pride is kiakadt Jakab Péter szivárványcsaládos kijelentésén.

Közölték: ha a Jobbik valóban egy néppártként szeretne működni, akkor nem alapozhat kampányt az LMBTQ-ellenes retorikára. Közösségi oldalukon megüzenték a párt elnökének, hogy jövőre ők is szavazni fognak.



Jakab Péter nyilatkozata után több LMBTQ-s kommentelő is nekiment a Jobbik vezérének. Egyikük azt írta: „ugye senki sem lepődött meg ezen a prolin?” Egy másikuk úgy fogalmazott: „ugyanolyanok, mint voltak. Számomra eddig is elfogadhatatlan volt bármilyen együttműködés velük”.

De volt, aki szerint „a három apa dolog extra dühítő. Miért is ne lehetne három apja, amúgy?”

A Jobbik elnöke kedd reggeli bejegyzésében azonnal hárított, és közölte: a Fidesz hiénáit ki kell ábrándítania, mert nem veszi fel a kesztyűt. Azt ugyan nem írta le, hogy a történtekhez mi köze van a kormánypártoknak, de arra buzdított, hogy minél többen őt támogassák a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjének.

