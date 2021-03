Orbán: Átoltottságban olyan országokat előztünk meg, mint Németország

Megosztás Tweet



Folytatjuk a munkát a következő napokban is, újabb vakcinaszállítmányok érkeznek – jelentette be a miniszterelnök a Facebook-oldalán hétfőn.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán ismertette az oltással kapcsolatos legfrissebb információkat. Azt mondta, egymillió-kétezer-hétszáztizennégy embert sikerült eddig beoltani, ezzel Magyarország messze az uniós átlag fölé került.

„Olyan tekintélyes országokat tudtunk megelőzni, mint Németország és Ausztria”

– fogalmazott a kormányfő.

Mindezért köszönetet mondott az orvosoknak, házirovosoknak, ápolónőknek, betegszállítóknak, államigazgatásban dolgozóknak, rendőröknek és katonáknak. Kiemelte, sok közöttük a hölgy, ezért nekik nőnapon különösen szeretné megköszönni az erőfeszítéseiket . Az első helyen Müller Cecília országos tiszti főorvosnak mondott köszönetet és kívánt sok erőt a munkájához.

„Folytatjuk a munkát a következő napokban is, újabb vakcinaszállítmányok érkeznek. Gyorsan és hatékonyan fogunk oltani. Remélhetőleg gyorsabban és hatékonyabban, mint a többi uniós ország. A helyzet nem könnyű, de most már a célegyenesben vagyunk. Tartsunk össze a következő hetekben is, és akkor együtt sikerülni fog” – fogalmazott a miniszterelnök.

A címlapfotó illusztráció.