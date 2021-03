Még az alapok sincsenek tisztázva a baloldali együttműködésben

Megosztás Tweet



Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítója, a Magyar Liberális Párt volt elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a 2022-es baloldali összefogás problémáiról és a liberális politika hagyományairól.

A politikus a műsorban elmondta, hogy Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért Párt társelnökének vádjai ellenére ők teljesen korrektül jártak el az egyeztetések során. Valójában az MSZP és a Párbeszéd nem tartotta magát az eredeti hármas megállapodásukhoz, ezért lépett ki a Magyar Liberális Párt a szövetségből.

A 2022-es baloldali összefogás résztvevőiről Fodor Gábor szerint előre még nem lehet megmondani, hogy képesek lennének-e a kormányzásra. A több párt együttműködése sok kérdőjelet vet fel, még az együttműködésük politikai alapjai sincsenek tisztázva. A pártok kerülik a lényeges politikai kérdések megbeszélését, hiszen például a Jobbik, az LMP, az MSZP és a DK biztosan nincs ugyanazon a platformon.

Arra a kérdésre, hogy ő mit szólt volna, ha a korábbi együttműködésekben is részt vett volna a Jobbik, Fodor Gábor így válaszolt:

„Én semmilyen körülmények között ilyen együttműködésben nem vettem volna részt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, ami vállalhatatlan”

– mondta a politikus a Jobbikkal történő összefogásról.

A Jobbik múltja miatt a párt vezetése jelenleg hiteltelenül beszél a változásukról, látható, hogy a múlt kísért, ez rendszeresen kiderül, például a szerencsi időközi országgyűlési választások jobbikos jelöltjének antiszemita kijelentései is ezt mutatják.

Fodor Gábor szerint bár lehetséges, hogy a politikusok nézetei megváltozzanak, de teljesen új lapot nem lehet nyitni. Ugyanakkor az emberek többségének választói memóriája rövid, ráadásul a most felnövő generációk nem élték át azokat az élményeket, amik az idősebb választók számára meghatározóak voltak.

A politikus szerint is igaz, hogy a liberális szót nagyon sok előítélet övezi, ők például a Magyarországon hagyományos szabadelvű kifejezést is használták, hiszen például a 19. században lezajlott magyar fellendülés is az akkori liberális, szabadelvű politikának volt köszönhető. Fodor Gábor szerint biztos, hogy manapság sok minden összekeveredik a liberális szó kapcsán a nemzetközi politikában.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.