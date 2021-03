Az államtitkár szerint Kálmán Olga még aznap is az oltás ellen kampányol, amikor megkapta a vakcinát

„Maradjunk annyiban, hogy ha az apró-villás főnökei szerveznék a programot, akkor ma nem kapott volna semmit. Nemhogy vakcinát, hanem reményt sem arra, hogy a következő hetekben megkapja. Ha a főnökei lennének döntési helyzetben, akkor most nem lehetne ötféle vakcinával oltani Magyarországon. Amit ők összeomlásnak hazudnak, az valójában már a második legmagasabb beoltottsági arány az Európai Unióban ”– folytatta a kormánypárti politikus Kálmán Olga, a DK elnökségi tagjának posztjára reagálva.

„Senki nem várt tapsikolós köszönetfutamot Kálmán Olgától miután beoltották. Egy kis méltóságdarabka azért ezzel együtt is belefért volna. Ha másért nem, azon több ezer szakember munkájának elismeréséért, akik az oltási programon dolgoznak. De miért is remélnénk ilyet azoktól, akik hetek és hónapok óta emberéletekkel játszanak? Köztük a saját támogatóikéval is. Bárhogy is legyen, nélkülük is sikerülni fog. Lassan egymillió beadott vakcina bizonyítja ezt” – fogalmazott az államtitkár.

A címlapfotó illusztráció.