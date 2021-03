Hol nyitnának, hol zárnának – Ezért nem lehet kiigazodni Gyurcsányék járványügyi álláspontján

Megosztás Tweet



Elengedhetetlen volt – kommentálta a bejelentett korlátozásokat az MSZP. Pedig néhány hete még nyitást követeltek a kormánytól. A Momentum is indokoltnak tartja a zárást, annak ellenére, hogy nemrég még ötpontos országos újranyitási tervet dolgozott ki. A Mi hazánk tiltakozik a szigorítások ellen – hangzott el az M1 Híradójában.



„Lazítani akarok, nem lázítani”! – fogalmazott Ujhelyi István január végén. Az Azonnali nevű portál akkor ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Ujhelyi István akkor azt követelte: nyissanak újra a színházak, a mozik és azok a vendéglátóhelyek, ahol van terasz”.

Az Azonnali a cikke végére akkor be is linkelte Ujhelyi István sajtótájékoztatóját, amin nyitást követelt, de a videót azóta eltávolították.

Nyitás után záráspárti lett az MSZP. Harangozó Tamás csütörtökön már azt mondta:

A DK kevesellte a bejelentéseket, és segítséget sürgetett az érintetteknek, egyebek mellett 100 százalékos táppénzt, a kieső bérek 80 százalékának megtérítését és a vállalkozások megsegítését.

A Jobbik totális kudarcnak nevezte az eddigi válságkezelést, ingyenes és széleskörű tesztelést követelt. Az LMP egyetért az intézkedésekkel, szerintük a szigorítás elkerülhetetlen, mert az emberi életek megvédése a legfontosabb.

A Momentum is élesen bírálta a kormány járványügyi korlátozásait az elmúlt hetekben. Fekete-Győr András egy ötpontos újranyitási tervet is kidolgozott februárban. A hangnem, a stílus és a mondanivaló is megváltozott pár hét alatt a Momentumnál.

Fekete-Győr András csütörtökön már nem beszélt a nagy újranyitási tervről,

hanem azt hangsúlyozta, hogy a zárás elengedhetetlen.

A Mi Hazánk tiltakozott az újabb szigorítás ellen. Szerintük az óvodák és az iskolák bezárásával nehéz helyzetbe hozzák a pedagógusokat és a családokat.

A címlapfotó illusztráció.