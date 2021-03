Gyurcsány húzása aljas, béna és gyerekes a fideszes politikusok szerint

„Édesanyám gyakran tejfölös dobozban tette el a csirkepaprikást” – írta a Facebookon Gyurcsány Ferenc, aki egy fotót is kirakott arról, hogy Orbán Viktort a kínai vakcinával oltották be. A DK elnöke utólag elismerte, arra utalt posztjában, hogy nem hiszi el, hogy a miniszterelnök a Sinopharm termékét kapta meg. Fideszes politikusok erre többek között úgy reagáltak, hogy „Gyurcsány Ferenc aljas, béna és gyerekes, valamint továbbra is arra használja fel a járványhelyzetet, hogy bizonytalanságot keltsen és hergeljen a vakcinákkal szemben” – hangzott el az M1 Híradója.