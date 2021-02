Gyurcsányi szlogeneket szajkóznak az előválasztásra készülő baloldali vezetők

Megosztás Tweet



Augusztusban, kétfordulós előválasztáson dönthetnek a baloldali pártok a közös miniszterelnök-jelölt személyéről. A baloldali összefogás résztvevői ezt egy közös közleményben jelentették be. A Fidesz frakcióvezetője szerint az előválasztás pusztán formaság, amivel a baloldal becsapja a választókat, és a végén úgyis Gyurcsány Ferenc akarata érvényesül majd.

Mind a 106 választókörzetben előválasztáson dől el, kik lesznek a baloldal jelöltjei – ezt jelentették be az ellenzéki pártok vasárnap, miután közös közleményük szerint a pártelnökök megegyeztek a részletekben. A DK, az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum, a Jobbik és az LMP azt ígéri a választóknak, hogy az egyéni jelöltekről egy fordulóban, a közös miniszterelnök-jelölt személyéről pedig két körben dönthetnek a szavazóik.

Utóbbi pozícióért az eddig hivatalosan bejelentkező Jakab Péter Jobbik-elnök és Márky-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester mellé nemrég a Momentum elnöke is csatlakozott. Fekete-Győr András a közösségi oldalán jelentette be, hogy ő lesz pártja miniszterelnök-jelöltje, vasárnap pedig a párt részletes programjával is előállt.

Elképzelései népszerűsítéséhez Fekete-Győr András az Új arcok, új Magyarország szavakat választotta. Ugyanezt a szlogent hangoztatta annak idején Gyurcsány Ferenc is.

A szocialisták Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején évekig, még az őszödi beszéd kiszivárgása előtt néhány hónappal is új Magyarországot ígértek a választóknak.

A gyurcsányi mondatok ráadásul nem csak a Momentum programjában köszönnek vissza a baloldali szivárványkoalícióban. A pártok januárban kihirdetett közös vállalásai is ismerősek lehettek annak, aki olvasta a DK elnökének tavaly közzétett irányelveit.

„Tisztességes bér, tisztességes nyugdíj, európai élet az európai Magyarországon” – ezt írta például akkor Gyurcsány Ferenc. Pontjait pedig a baloldali pártok vezetői szinte szó szerint visszhangozták.

Politikai elemzők szerint nem véletlenül: Gyurcsány Ferenc ugyanis saját pártját, a DK-t az elmúlt időszakban többször is legerősebb baloldali pártként pozicionálta. Gyurcsány volt az is, aki szóba jövő baloldali miniszterelnök-jelöltek nevéről is elsőként beszélt a sajtónak.



A Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldal most az előválasztással is megtéveszti szavazóit. Valójában ugyanis Gyurcsány Ferenc akarata és a belső hatalmi érdekek mentén dőlhet el, hogy az ellenzéki pártok kit indítanak közös miniszterelnök-jelöltként

„Emlékezzenek csak vissza 14-ben a Bajnai-Gyurcsány-Mesterházy hármas játszott éppen előválasztásosdit, és aztán kihozták, hogy Mesterházy induljon közös miniszterelnök-jelöltként. 2018-ban ezt koordinált indulásnak hívták, de lényegében ugyanaz volt a módszer. Most előválasztásnak hívják, tehát nem kell ettől megijedni, láttunk már ilyet.

Ami szomorúbb, az az, hogy a baloldali választók becsapására épül az egész koncepció, ugyanis ha valaki hátrébb lép a napi politikai pofozkodástól és rátekint a közéleti tényekre, akkor mégis csak az van, hogy a baloldali folyamatokat egy az egyben Gyurcsány Ferenc irányítja”

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté szerint árulkodó, hogy a közös lista és a közös miniszterelnök-jelölt tervében, most pedig az előválasztás részleteiben sincs olyan, ami ne Gyurcsány Ferenc javaslatai szerint alakult volna.