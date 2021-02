Megszorítanak, de maguktól nem sajnálják a pénzt a baloldali városvezetők

Megosztás Tweet



Miközben luxuskiadásokra van pénze a baloldali vezetésű településeknek, addig az egyszerű embereknek csak a megszorítások jutnak. Ózdon például a rendőrség és a civilek jártak rosszul. Pécsett ugyanakkor már három képviselői fizetésemelésen is túl vannak, a főváros első kerületében pedig 100 millió forint felett terveznek idén csapatépítő tréningekre költeni – hangzott el az M1 Híradójában.

Szinte nincs olyan baloldali vezetésű település Magyarországon, ahol nem megszorításokkal, kirúgásokkal kezelnék a koronavírus-járvány miatt előállt helyzetet a polgármesterek – írja az Origo.

A hírportál állitása szerint:

miközben a baloldal a kormányra mutogat, a kormány intézkedéseit teszi felelőssé a bevétel kiesések miatt, a budavári önkormányzat a járvány alatt 109 millió forintot tervez csapatépítő tréningekre, 200 millió forintot reprezentációs kiadásokra, valamint lakásügynökséget akar létrehozni 20 milllió forintból,

de még kerületi konzultációra is tervben van 31,4 millió forint.

A Híradó megkereste az I. kerület polgármesterét, mi indokolta ezeket a kiadásokat a koronavírus idején, azonban V. Naszályi Márta kabinetjétől az adás kezdetéig nem érkezett válasz.

Ahogy az újbudai DK-s polgármester, László Imre sem válaszolt a szerkesztőség kérdéseire, hogy miért kellett felére csökkenteni az óvónők és bölcsődei dolgozók cafeteriáját.

Miért szüntették meg az önkormányzati dolgozók cafeteriáját és miért csökkentették felére az iskolaigazgatók megbízási szerződésének összegét. Miközben a Demokratikus Koalíció helyi elnökének, Lakos Imrének egy havi kabinetvezetői munkájáért nyolcmillió forint végkielégítést fizetett ki a DK-s városvezetés.



Az Origo beszámolt Janiczak Dávid jobbikos polgármesterről is, aki a rendkívüli jogrendet kihasználva egy személyben fogadta el Ózd 2021-es költségvetését. Ebből kiderül: jelentősen csökken a helyi civil szervezetek és egyházi közösségek, sportszervezetek támogatása; megszűnik a rendőrségnek és a helyi polgárőrségnek nyújtott 1-1 millió forintos támogatás is.

Az Origo arról is ír, hogy bár Péterffy Attila pécsi baloldali támogatású polgármestere is folyamatosan azzal kampányol, hogy a városnak nincsen elég pénze, mégis egy tavalyi döntéssel a képviselői fizetések már harmadszor emelkednek ebben a ciklusban, ami több millió forintnyi többletkiadást jelent. Megkerestük a pécsi polgármestert miért volt szükséges a képviselők fizetését járvány idején megemelni tavaly harmadszorra is. Innen sem kaptunk választ.

Az Origo cikke említi Dunaújvárost is, ahol idén Pünkösdkor nem fognak egyszeri pénzbeli juttatást kapni az idősek. A dunaújvárosi polgármester sajtószóvivője az M1 kérdésére azonban leszögezte: már 2019-ben döntés született arról, hogy a korábbi kettő helyett csak egy alkalommal fizeti az önkormányzat a nyugdíjasok támogatását. Megspórolva így az adminisztrációt és a postaköltséget.

A baloldal nem hivatalos vizsgálóbizottságának pénteki ülésén Karácsony Gergely főpolgármester ismét arról beszélt, hogy csődbe mehet a főváros.

2019-ben jól működő, tartalékkal rendelkező önkormányzatokat vettek át a Fidesztől a baloldali polgármesterek, mégis azt halljuk tőlük, hogy nincs pénz – mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

Böröcz László szerint a baloldali városvezetőknek mégis van miből százmilliókat kifizetni és természetesen a baráti köröket sem felejtik el.

„Természetesen a baráti haveri cégekre, illetve szervezetek kifizetésére mindig van pénz, és természetesen ezt majd az emberekkel fogják megfizettetni, hiszen 2010 előtt erre számos példát láthattunk” – fogalmazott Böröcz László.

A Magyar Államkincstár adatai szerint egyébként tavaly év végén a főváros 122 milliárd forintnyi bankbetét illetve állampapír felett rendelkezett.