ÉLŐ: Radikális nyitásra is lehetőség néz ki Március 15 után

Itt követheti a kormányinfót.

Cikkünk frissül.

A vége fele közeledünk a járványnak, már van mivel védekezni, de mivel még továbbra is emelkedik a fertőzöttek száma, megérkezett a harmadik hullám, így egyelőre a szabályok feloldása nem fog bekövetkezni. Március 15-ig a kormány a szabályokat változatlanul fenntartja.

Európában és Magyarországon is a koronavírus az egyik legfontosabb probléma, tehát ez az, amit meg kell oldani. Az, hogy sikerült megfékezni a járvány nagy tombolását, annak köszönhető, hogy a magyar emberek betartották a járványügyi szabályokat.

Ha elérkezik a nyitás pillanata mindenképpen figyelembe fogják venni, a nemzeti konzultáció eredményét, éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet, hogy ténylegesen egy konszenzusos megoldás szülessen.

Magyarországon van a legtöbb vakcina, az elkövetkező hetekben fel fog gyorsulni az oltások beadása.

Baloldali politikusok telefonon folytatnak oltásellenes propagandát

A baloldali pártok, nemcsak rendkívüli jogrend meghosszabításában nem volt partner, hanem a vakcinák ellen is hangolják a polgárokat. Kijelenthető, hogy abban bíznak, hogy ha elhúzódik a járvány, a kormányba vetett bizalom meginog és így szeretnének hatalmat szerezni.

Magyar baloldali politikusok tömegesen hívnak fel embereket, hogy bojkottálják a vakcinák beadását. Fontos tudni, hogy, akik a biztonságok vakcinák ellen hangolja az embereket, azok emberéleteket tesznek kockára. Kimondható, tehát, hogy Gyurcsány Ferenc és pártja az emberéleteket kockáztatja.

Eddig 2 460 000 kérdőívet töltöttek ki.

A bértámogatásokat is fenntartja a kormány, és minden olyan intézkedését, ami elősegíti a gazdaság újraindítását.

Eddig 41 milliárdnyi igény érkezett be a kormányhivatalok már 39 milliárdot el is bíráltak és el is utaltak.