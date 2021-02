Orbán Viktor: Nagyon veszélyes pillanatban vagyunk

Megosztás Tweet



Nagyon veszélyes pillanatban vagyunk, amelyik görbe gyorsabb lesz, az dönti el a sorsunk. Ha többen kérnek oltást, többen regisztrálnak akkor életeket mentünk, ha a vírus görbéje emelkedik, akkor életeket vesztünk – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott exkluzív interjújában.

Itt van a harmadik hullám, 3093 új fertőzöttet regisztráltak ez elmúlt napon, elhunyt 110 többségében idős, krónikus beteg, illetve 4024 –en szorulnak kórházi ellátásra. Ezek önmagukban sem jó számok, hiszen meredeken emelkednek. Nagyon veszélyes pillanatban vagyunk, van vakcina, oltunk, már ki lehet tölteni a nemzeti konzultációt, és közben itt a harmadik hullám. Amelyik görbe gyorsabb lesz, az dönti el a sorsunk. Ha többen kérnek oltást, többen regisztrálnak akkor életeket mentünk, ha a vírus görbéje emelkedik, akkor életeket vesztünk – mondta Orbán Viktor, aki a napot ismét az operatív törzs hajnali ülésén kezdte.

Hozzátette: katonai precizitás kell az egészségügyi dolgozóknak a járvány alatt. Tavasszal végigjárta a kórházakat, hogy megnézze, hogyan alkalmazkodnak. Tapasztalatai alapján kijelentette, a magyar egészségügy kivételesen erős, kiválóan vizsgázott. Ha most azonnal húszezer embernek kéne koronavírus-ellátást nyújtani, meg tudnák tenni a kórházakban, hiszen bőven van kapacitás.

Az ápolók napja alkalmából a kormányfő megköszönte az egészségügyben dolgozók erő feletti munkáját.

Húsvétig minden regisztráltat beoltanak

391 821 ember van Magyarországon, akit már legalább egyszer beoltottak, hamarosan 441 ezer lesz, a következő etapban hirtelen ugrunk egyet, egy hét alatt beoltunk 650 ezer embert, így márciusra 1,2 millió beoltott lesz – ismertette a miniszterelnök.

Április elejére már 2,5 millióan lesznek beoltva, így húsvétig minden regisztrált megkapja az oltást,

májusig pedig már 3,5 millióval többen lesznek beoltva Magyarországon, mint az EU hasonló méretű országaiban

– emelte ki.

Nálunk van a legtöbb vakcina az EU-ban. Orbán Viktor mindenkit arra biztat, hogy regisztráljon, fogadja el a vakcinát, és oltassa be magát. Hangsúlyozta,

ha valakit behívnak oltani és nem fogadja el a vakcinát, nem esik el az oltástól, de majd akkor tudják visszahívni, ha lesz olyan oltóanyag, amelyet szeretne.

Mindenki jól gondolja meg a döntését, mert felfut a harmadik hullám, emelkednek a számok, nehogy valaki elkapja a vírust, miután elutasítja a neki nem megfelelő vakcinát – fogalmazott.

Követni fogják Magyarország példáját

A magyaroknak elég gyors az észjárása. Már novemberben látni lehetett, hogy ugyan olyan helyzet alakul ki, mint tavasszal, amikor kevés volt a védekezéshez szükséges eszköz. Szijjártó Péter már novemberben mondta, hogy vakcinaverseny lesz, és éppen ezért minél több gyártóval tárgyaljunk vakcinákért, ne várjunk az unióra – mondta a kormányfő.

Hozzátette, fontos, hogy ne törődjünk másokkal, nekünk a magyarok élete a legfontosabb, nem a más országok véleménye. A csipkelődést, a támadást kibírjuk az elején, majd ők is rájönnek, hogy jó úton járunk, és követni fognak. Ez be is következett, már Németország is az orosz vakcina befogadásán dolgozik.

Egyelőre még nem tudni, mikor lehet oltani a kínai vakcinával, de a szakértők megfeszített munkatempóban dolgoznak, hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen.

A baloldal megtagadta az együttműködést

A baloldal túl messzire ment. A konzultáció támadása egy baloldali reflex. A baloldal a hatalom mestere, ha hatalomról van szó ők letaposnak mindenkit, még a betegeket, esetleneket is. A hétfői országgyűlésen sistergett a baloldal, mindenképp arra törekedtek, hogy lassítsanak minket. Most már világossá vált, hogy a baloldal megtagadta az együttműködést, és nem fogja meghosszabbítani a veszélyhelyzeti felhatalmazását a kormánynak – közölte.

A nemzeti konzultáció lényege, hogy mi hozzuk meg a döntéseket. A felelősséget a döntésekért a kormány vállalja. De az a jó döntés, amiben sokakat be lehet vonni.

Mindenkinek jó, ha jó döntések születnek az emberek érdekében

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szintén kitölti a konzultációt.

Közölte, egy nap alatt 120 ezren töltötték ki a kérdéssort. Őket degradálja a baloldal, amikor a nemzeti konzultációt bírálja.

A magyaroknak fontos, hogy összeköttetésben legyenek Lengyelországgal és Szlovákiával

A Magyar Nemzetben megjelent írásban a miniszterelnök méltatta a V4-ek együttműködését. Ez a cikk pedig megjelent Lengyelországban és Csehországban is.

Azt is elmondta, a V4 együttműködése nem egyedülálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy Báthory István sírja Lengyelországban található.

Elmondta, Szlovákiánk stratégia súlya van, míg Lengyelországnak tőkesúlya. A magyaroknak fontos, hogy összeköttetésben legyenek mindkét országgal.

Hozzá kell férnünk a lengyel negyvenmilliós piachoz, és hozzá kell férnünk a Balkánhoz is,

hogy a magyar vállatok minél szélesebb piachoz jussanak. Ennek a feltétele, hogy minél több ponton forgalmi összeköttetés alakuljon ki Szlovákián keresztül Lengyelországgal.

Charles Michel az Európai Tanács elnöke is ellátogatott a V4-találkozóra. A miniszterelnök kiemelte, Németország legnagyobb Európai Unión belüli partnere együttesen a V4-ek, ma már senki sem becsüli le az együttműködésüket, mert a V4-ek az EU gazdasági lokomotívjai, és a térség biztonsága is függ tőlük – fogalmazott.

Egy okos nyugati politikus tudja, hogy egy erős Közép-Európa az egész EU stratégiai érdeke

– zárta mondandóját a miniszterelnök.

