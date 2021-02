Nincs megállás: saját baloldali szövetségeseit vádolja lopással a Momentum – VIDEÓ

Fekete-Győr András korrupcióval vádolta meg Karácsony Gergelyt és több MSZP-s politikust is🔴Fekete-Győr András Karácsony Gergelyt és több MSZP-s politikust is korrupcióval, magyarul lopással vádolt meg. Egyre súlyosabb vádaskodással folytatódik tehát a baloldali belháború. 👉Fekete-Győr András (aki szerint Zuglóban csupán 120 ember él) arról beszélt tegnap este az ATV-ben, hogy Zuglóban 100 forintból 40 forintot ellopnak. 👉Ez a kijelentés már csak azért is érdekes, mert Zuglót már közel 7 éve a baloldal vezeti: 2014 és 2019 között Karácsony Gergely, 2019 óta pedig az MSZP-s Horváth Csaba a polgármester, míg a körzet országgyűlési képviselője 2014 óta a szintén MSZP-s Tóth Csaba. 👉A Momentum elnöke tehát a jelenlegi főpolgármestert és azt az MSZP-t is korrupcióval vádolja, amely párttal elviekben 4 éven keresztül koalíciós kormányzásra készül. 👉Az ügy előzménye, hogy a Momentum bejelentette: Hadházy Ákost indítja Zuglóban, mely körzetet a 2018-as választáson az MSZP-s Tóth Csaba nyert meg. Ezt követően Harangozó Tamás szocialista politikus és Tóth Csaba, Zugló országgyűlési képviselője is nekiment a Momentumnak, illetve Hadházy Ákosnak. Tóth Csaba egyebek mellett azzal támadta Hadházyt, hogy gyakrabban váltogatja a pártjait, mint más az alsógatyáját. 🔴Csak ennek a hétnek az eseményei is jól mutatják, hogy ez a hatpárti szivárványkoalíció kormányzásképtelen, közös értékalap híján ezek a pártok nem tudnak hosszútávon együttműködni, sokszor jobban gyűlölik egymást, mint a Fideszt. ‼A sokpárti koalíciók kormányzásképtelenségéről az alábbi elemzésemben írtam részletesen: https://www.xxiszazadintezet.hu/kormanyzaskeptelen-a-hatparti-szivarvanykoalicio/

Közzétette: Deák Dániel – 2021. február 18., csütörtök