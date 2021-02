Alig jelentették be Hadházy Ákos indítását, máris egymásnak esett az MSZP és a Momentum

Már most veszekednek a kormányzásképtelen szivárványkoalíció politikusai🤡Még csak most kezdték el bejelenteni a baloldali pártok a jelöltjeiket, de máris egymásnak estek a kormányzásképtelen szivárványkoalíció politikusai az egyéni körzetek miatt. 👉Harangozó Tamás (MSZP) azért háborodott fel, mert Hadházy Ákost abban a zuglói választókerületben indítja el a Momentum, ahol Tóth Csaba szocialista politikus nyert 2018-ban. Az MSZP frakcióvezető-helyettese utalt arra is a műsorban, hogy így igen nehéz lesz kormányt váltaniuk...

Közzétette: Deák Dániel – 2021. február 16., kedd