Magyarország 3,5 millióval több embert tud beoltani, mint egy hasonló méretű EU-s ország

Megosztás Tweet



A miniszterelnök felszólalásával indult hétfőn az Országgyűlés idei első ülése; Orbán Viktor napirend előtt arról beszélt: Magyarországon május végéig 3,5 millióval több embert tudnak beoltani, mint egy hasonló méretű EU-s ország, amely csak nyugati vakcinával olt.

Megemlékezés A képviselők az ülés kezdetén néma felállással emlékeztek meg három közelmúltban elhunyt volt országgyűlési képviselőről, Szabó Ferencről (Fidesz), Tímár Györgyről (FKGP) és Pánczél Gyuláról (MDF).

Napirend előtt

Orbán: Május végéig 3,5 millióval több embert tudnak beoltani az országban, mint egy hasonló méretű EU-s államban

Orbán Viktor napirend előtt hangsúlyozta, a kabinet november óta nem változtatott a védelmi intézkedéseken, ezért sikerült a járványt keretek közé szorítani. Ahol folyamatosan változtatták a lépéseket, hatalmas erővel éledt fel a harmadik hullám – jegyezte meg.

Rámutatott ugyanakkor: itthon a járványgörbe 10 napja nem csökken, a második hullám lefelé tartó szakasza megtorpant, vélhetően a ragályosabb vírusmutáció miatt ismét emelkedő tendencia jöhet. Ezért szükség van az Országgyűléstől kapott felhatalmazás meghosszabbítására és az eddigi szabályok szigorú, következetes betartására.

Elmondta, a kormány az elkövetkező hónapokban három nagy ügyön fog dolgozni: végigviszi a tömeges oltási akciót; a konzultáció után – az emberek véleményét figyelembe véve – fokozatosan, kellő óvatossággal kivezeti a korlátozásokat; és újraindítja a gazdaságot.

Jobbik: A miniszterelnök döntésképtelen

Jakab Péter (Jobbik) döntésképtelenséggel vádolta a miniszterelnököt és közölte azt is, frakciója nem fogja támogatni a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Úgy látta, a kormányfő nemzeti konzultációval próbálja húzni az időt. Ilyen bohóckodásra nincs idő! – hangoztatta.

Ismertette javaslatait: nem lehet kötelezővé tenni a koronavírus elleni oltást, az oltáshoz ezért nem lehet előnyöket sem rendelni, nem fordulhat elő, hogy Magyarországon jogfosztott helyzetbe kerüljenek olyanok, akik nem akarják beoltatni magukat a bizonytalan eredetű kínai vakcinával.

Hozzátette: nem a politikusok, hanem a szakemberek dolga meggyőzni a lakosságot az oltás hasznosságáról. Szerinte a szakemberek azt mondják, lehetőleg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinával oltassák be magukat az emberek, mert félő, a magyar szakhatóságok nemcsak a szakmaiságnak, hanem a miniszterelnöknek is meg akarnak felelni.

Elmondta, a kormányfő ebben a kérdésben úgy viselkedik, mint egy afrikai kuruzsló, vagy egy kínai gyógyszerügynök. Ez emberkísérlet – mondta.

Úgy látta, a kormány a rendkívüli felhatalmazás ellenére nem kezelte a válságot, mindig másra mutogatott. Ha ennyit tudott elérni, miért kellett a korlátlan hatalom? – firtatta. Úgy folytatta: a kormányfő a Jobbiktól biztos nem fogja megkapni az újabb felhatalmazást, egyszer volt Budán kutyavásár.

Azt mondta, történelmi bűn, hogy a válságos időkben a miniszterelnök nem a népet, hanem saját magát mentette, majd hozzátette: „miniszterelnök úr, készüljön a bukásra!”

DK: A kormány csak a sajátjaira vigyáz

Gyurcsány Ferenc (DK) arra biztatott mindenkit, hogy tartsák be a korlátozó intézkedéseket és oltassák be magukat koronavírus ellen. Hozzátette: az csak elővigyázatosság, hogy pártja azt javasolja az embereknek, csak olyan vakcinával oltassák be magukat, amelyet az európai szakügynökség jóváhagyott.

Szerinte előbb-utóbb lesz az orosz és a kínai vakcinának is európai engedélye. Arról is beszélt, hogy az ország régen volt ekkora bizonytalanságban.

Szerinte a kormány a sajátjaira vigyáz, építi a világát, de nagyfokú érzéketlenséggel fordul a világ többi része fele. Elmondta, nincs még egy olyan ország, amely ilyen keveset adott volna bértámogatásra, munkahelymegőrzésre.

Az egyetemfejlesztéseket úgy értékelte, hogy pár embernek, a kuratóriumnak ellenérték nélkül odaadják a nemzeti vagyon egy részét, „meglopják a nemzetet”, mert tartanak a felsőoktatás szellemi szabadságától.

Beszélt az ellenzéki összefogásról is és elmondta, a pártok sokszínűek, de mindegyikük szabad, demokratikus Magyarországot akar. Szerinte a következő egy évben sokat hallják majd a nevét, mert minden kérdésre Gyurcsány lesz a válasz. Mi lenne, ha közösen beszélgetnénk az ország problémáiról és önöknek nem az lenne a válaszuk mindenre, hogy Gyurcsány – tette fel a kérdést a kormánypártiaknak.

LMP: A kormány nem segít a bajba jutott embereken

Schmuck Erzsébet (LMP) közölte, az elmúlt egy évben az emberek életébe beköltözött a félelem. Szólt az egészségügy, a nyugdíjasok, a családok, az önkormányzatok helyzetéről, valamint a munkanélküliségről.

Azt mondta, lehet, hogy a kormányfő nem érti ezeket a problémákat, mert akinek ilyen gazdag családja van, nem kell attól félnie, hogy a hónap közepén nem lesz mit ennie, vagy nem tudja a fűtésszámlát kifizetni.

A legnagyobb hibának azt tartotta, hogy a kormány nem segített a bajba jutott embereknek. Kifejtette: 23 milliárd forint bérpótlékot ítélt meg a kormány, de csak 7 milliárd forintot fizetett ki, ezek nemzetgazdasági szinten nevetséges összegek. Hozzátette: tavaly a Magyar Divat és Design Ügynökség 2,3 milliárd forintot kapott, a dubaji világkiállításra is ment 8,5 milliárd forint.

Sürgette az álláskeresési járadék időtartamának meghosszabbítását és összegének megemelését, a teljes táppénz kifizetését a koronavírus fertőzötteknek, és 70 százalékos bérpótlékot is javasolt a bajba jutott ágazatokban.

Párbeszéd: Szánalmas képet mutat a kormány teljesítménye

Szabó Tímea (Párbeszéd) szerint nagyon szánalmas képet mutat a kormány tavalyi teljesítménye. Azt a kérdést tette fel többször a kormánypártiaknak, tényleg minden élet számít, vagy csak a sajátjuk. Beszélt arról, hogy nagyon magas a koronavírusban elhunytak száma, kitért arra, hogy harmincéves csúcson van az államadósság és egy Nagykanizsa méretű várossal több munkanélküli van most, mint tavaly januárban.

Hozzátette: tavaly 103 ezer vállalkozás kényszerült befejezni a tevékenységét, továbbá 3 százalékkal emelkedett a nyugdíj, miközben a cukor ára 12, az étolajé 16 százalékkal nőtt.

Szerinte a kormány nem riad vissza semmitől sem lopástól, átveréstől, csalástól. A kormány a gazdaságvédelemre félre tett 3600 milliárd forintból 2500 milliárd forintot saját magára költött – hangoztatta. Szabó Tímea bírálta a kormánypártokat azért is, mert szerinte azok „elbábozzák” a keresztény-konzervatív értékeket.

MSZP: A miniszterelnök a bizalmat és a felelősséget tekintve is megbukott

Tóth Bertalan (MSZP) közölte, a miniszterelnök a bizalmat és a felelősséget tekintve is megbukott. Szerinte a kormány már az első hullám idején is bebizonyította, hogy nem minden ember számít, csak a kiváltságosok.

Hozzátette: a miniszterelnök arra biztosan nem kapott felhatalmazást, hogy alaptörvénybe foglalja a lopást, hogy tönkre tegye a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, hogy elhallgattassák a Klubrádiót, valamint hogy piti politikai bosszú miatt tönkre tegyék az önkormányzatokat.

Kitért arra, hogy a kormány sokat beszél a munkaalapú társadalomról, de közben segítséget nyújtott Mészáros Lőrinc cégeinek. Mészáros Lőrinc milyen munkát végzett el 18 milliárd forintos támogatásért azon kívül, hogy több száz munkavállalójától megszabadult – firtatta. Úgy összegzett, akiknek segítséget kellett nyújtani, azoknak nem nyújtottak, míg a kormány a saját embereit kitömte.

Az oltások körüli bizalmatlansággal is a miniszterelnököt vádolta. Azt javasolta, a nemzeti konzultáción azt kérdezzék meg az emberektől, hogy a beoltatnák-e magukat az érdemi vizsgálat nélkül, kormányzati utasításra engedélyezett vakcinával.

KDNP: A kormány időben hozta meg a korlátozásokat

Simicskó István (KDNP) szerint a kormánypártok szívesen fogadnak kritikát olyanoktól, akik számos válsághelyzetet megoldottak, de a Jobbik egyetlen válságot sem oldott meg, a több baloldali párt pedig egyetlen válságot sem oldott meg sikeresen. A hitelesség kérdésében nem állnak jól – mondta az ellenzéknek.

Közölte, a kormány időben hozta meg a szükséges védelmi intézkedéseket és a vakcinabeszerzéséért is mindent megtett időben, sőt anyagi segítséget is nyújt a bajba jutott ágazatoknak.

Hangsúlyozta, a magyar emberek elé a magyar hatóságok által bevizsgált vakcina kerül. Fidesz: az ellenzék emberéletek árán akar politikai előnyre szert tenni Kocsis Máté (Fidesz) alaptalan és közönséges hazugságnak tartotta azt az ellenzéki állítását, hogy a kormány nem tesz semmit a koronavírus-járvány miatti gazdasági válságban.

Szerinte az ellenzéknek semmi sem drága, emberéletek árán akarja térdre kényszeríteni a kormányt, hogy politikai hasznuk legyen belőle. Ez a szemkilövetéstől nincs olyan messze – jegyezte meg.

Felsorolta az elmúlt időszak intézkedéseit, a bértámogatást, az otthonteremtési támogatásokat, az orvosbéremelést, a hitelmoratóriumot, a 13. havi nyugdíj visszaépítését és az szja-mentességet 25 éves életkor alatt.

Beszélt arról, hogy Gyurcsány Ferenc (DK) az egyetlen, akinek erkölcsről semmilyen mondandója nem lehet a magyaroknak. Nekünk az esne jól, ha ön eltűnne a magyar közéletből – mondta. Hozzátette: a szemkilövető, hazug jelzőket nem kitalálták, ezek megtörtént dolgok. Hazudott és rátámadt a saját népére – fogalmazott.

A kormánypárti politikus szerint az ellenzék a hazugság és a gyűlölködés nyelvezetén szól húsz éve. Kétszínűnek is nevezte az ellenzéket, mert volt, hogy hiányolta a lélegeztetőgépeket, majd sokallta a beszerzetteket.

Hozzátette: az ellenzék folyamatosan bizonytalanságot kelt az oltással kapcsolatban, közben két ellenzéki polgármester beoltatja magát. Pontos információkat követel az ellenzék, miközben álhíreket terjeszt rendszeresen – sorolta kifogásait.