Orbán Viktor: Nincs szükség további szigorításokra

„Most már nem védekezünk, hanem támadunk, főleg, hogy már van újraindítási akciótervünk. A nyitás után óriási munkaerőhiány lesz, most már erre kell, hogy készüljenek a vállalkozások” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Elmondta, hogy a kormány több mint 10 millió ember beoltására elegendő vakcinát kötött le, és minden hazánkba érkező oltóanyagot bevizsgálnak a magyar szakemberek. Megerősítette, hogy hétfőtől indul az újabb nemzeti konzultáció a nyitásról, és hogy a várható gazdasági bumm hatására nyártól munkaerő-hiánnyal kell számolni.

310 ezer legalább egyszer beoltott és 383 ezer a betegségen hivatalosan átesett ember van jelenleg Magyarországon, de a fertőzések száma újra emelkedni kezdett, ezért továbbra is tartani kell a szabályokat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy a számok Európa-szerte romlanak. A szakértők szerint a háttérben a vírus angol mutációjának magasabb elterjedtsége állhat, de ebben még van bizonytalanság – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor szerint további szigorításokra nincs szükség,

mert van annyi vakcinánk, hogy a jól megszervezett oltással tudunk annyit javítani a helyzeten, hogy ennek a pozitív hozadéka kiegyenlíti a dolgok természetes romlását.

Ha a kínai vakcinával is elkezdünk oltani, akkor minden eddig regisztrált embert – ez közel 2,5 millió magyart jelent – húsvétig be tudunk oltani – mondta a miniszterelnök.

– mondta a miniszterelnök.

A kormányfő úgy véli, hogy ha tudják tartani a mostani oltási menetrendet, akkor Magyarország más hasonló méretű országokhoz képest május végére mintegy 3,5 millió emberrel többet tud majd beoltani.

Mindig van szükség újabb és újabb beszállítókra – jelentette ki.

– jelentette ki.

– Nem tudjuk, hogy a vakcinák meddig hatékonyak. Az oltóanyag a dokumentáció szerint csak hat hónapig érvényes, hat hónap után tehát újra be kell oltani az embereket. Ezért is kell, hogy folyamatos legyen a vakcinabeszerzés, és ezért is van az, hogy több mint 10 millió ember beoltására elegendő vakcinát kötött le eddig a kormány – mondta a miniszterelnök.

Ezen belül 19 és fél millió nyugati vakcinát, két és fél millió kínait és egymillió ember beoltására elegendő orosz vakcinát kötött le eddig Magyarország.

A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a miniszterek, a politikusok nem járványügyi szakemberek. Ők is a szakemberektől kérdeznek, az ők tanácsukat kell, hogy megfogadják. Az nem elég, hogy megadták a sürgősségi engedélyt, hogy behozzák a kínai vakcinát az országba. Nagyon sok vizsgálatot kell elvégezni, amíg azokkal oltani lehet – mondta Orbán Viktor.

Minden egyes külföldi gyártásból származó vakcinát be fognak vizsgálni a szakemberek, tette hozzá.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy saját magunkban, a magyar szakemberekben kell bízni, hiszen világszinten is elismert szakemberek vizsgálják a koronavírus-vakcinákat, és ha ők azt mondják, hogy hatékony, akkor azokkal be lehet oltani az embereket.

Hétfőn indul a nemzeti konzultáció a nyitásról

A nyitásról szóló nemzeti konzultáció a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon lesz elérhető. Ma délután fogják véglegesíteni az öt-hat kérdést, amelyek bekerülnek a konzultációba.

A kormányfő mindenkit arra kért, mondja el a véleményét, hogy együtt szervezhessék meg a tavaszi nyitást.

A magyar kormány is bevezet oltási igazolványt, lefolytatták ezzel kapcsolatban a belső vitákat – erősítette meg Orbán Viktor.

A konzultációban is lesz erre vonatkozó kérdés. Tehát a magyarok úgy gondolják, hogy a védettek már nem kell szigorú szabályokat betartaniuk, már nem kell félniük. Három kategória tagjai kaphatnak ilyen igazolványt a tervek szerint, azok, akik már megkapták a vakcinát, akik átestek a víruson és rendelkeznek pozitív és negatív tesztel is, illetve azok, akik már átestek, de nem rendelkeznek teszttel, de antigén van a szervezetükben.

A kormányfő elmondta, hogy gazdasági téren is sokféle segítséget nyújt a kormány.

Ha már rendelkezünk a kellő beoltottsággal, akkor újraindulhat az élet és a súlyosan érintett iparágak – mint a turizmus, az éttermi szolgáltatások, a bárok – újra fellendülhetnek. A bértámogatás termésesen segítség, de az ország újraindítása jelenti a tényleges segítséget, akkor nyílnak meg újabb és újabb munkalehetőségek, akkor kezdhetnek újra talpra állni a turizmusnak – mondta Orbán Viktor.

Tovább emelkedhet a vállalkozói hitelkeret összege

Az előrejelzések szerint a kisvállalkozások közül nagyon sok igénybe fogja venni a 10 millió forintos, kamatmentes kölcsönt. Úgy látja, hogy hamar el fog fogyni a 100 milliós keret, de ha továbbra is sok vállalkozónak lesz szüksége hitelre, akkor emelni fogják a hitelkeret összegét.

Hozzátette, hogy lakásépítési bummra is kell számítani a piacon.

Pénteken érkezik a 13. havi nyugdíj

Kitért arra is, hogy a nyugdíjasok ma (pénteken) fogják megkapni a 13. havi nyugdíjuk első részletét, vagyis egyheti nyugdíjjal fognak többet kapni.

Így végre 10 év után sikerül felszámolni a baloldal nyugdíjasok elleni merényletét – tette hozzá.

– tette hozzá.

A miniszterelnök szerint nincs könnyű helyzetben a baloldal, de – mint mondta – nem hullat emiatt krokodilkönnyeket. Ugyanis tíz éve azon vannak, hogy „a baloldal bűnét eltüntessék, a megszorításokat, amiket a baloldal eszközölt a válság idején”, megszüntesse a kormány.

Ezért mindig két irányba kell tekinteni:

egyrészt a romokat kell eltakarítani, ugyanakkor építeni, fejleszteni kell a jövőt, a digitalizációt

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Jó reggelt, Magyarország! műsorában.

