ÉLŐ – Gulyás: A kért bértámogatások 99 százalékát már kifizette a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő sajtótájékoztatója.

A kormány szerdai ülésén azt állapította meg, hogy a következetes november 11-től bevezetett, változatlan szabályoknak köszönhetően sikerült megfékezni a második hullámot, azonban hetek óta nem csökken a fertőzöttek száma. Ezért továbbra is fontos a szabályok betartása – mondta Gulyás Gergely.

Elmondta, hogy az oltások folyamatosan zajlanak hazánkban. Az egészségügyi dolgozók közel 90 százaléka már élt az oltási lehetőséggel. Most már elkezdődött a hatvan év felettiek és a hatvan év alatti, krónikus beteg oltása is.

Kormányinfó (2021.02.11.)

A várt vakcinaszállítmányok ismeretében a jövő héten folytatni tudják az hatvan év felettiek és a hatvan év alatti krónikus beteg oltását. Az oltócsoportok vissza fognak térni azokba a szociális intézményekbe, amelyekben valamilyen oknál fogva nem tudtak mindenkit beoltani, aki azt szerette volna.

Felhívta a figyelmet, hogy mivel lassan érkeznek az uniós beszerzésből a vakcinák, Magyarország több keleti vakcinagyártóval is megegyezett, így az oroszokkal és a kínaiakkal is.

A következő hetekben 500 ezer adag Sinopharm vakcina fog érkezni, és a Magyarországra érkező vakcinákat a szakemberek természetesen meg fogják vizsgálni

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A kormány nemcsak keletről, hanem nyugatról is próbál még több vakcinát szerezni, habár a már lekötött mennyiségű vakcina elegendő lenne, ám ezek lassan érkeznek az országba. Ezért fontos, hogy minél több szállítótól szerezzenek be, hogy minél hamarabb be tudjanak oltani mindenkit – mondta a miniszter.

Jön a vakcinaútlevél

Védettséget igazoló okiratot fog bevezetni a kormány, ezt azok fogják megkapni, akiket már beoltottak.

Ennek nem lesz érvényességi ideje, azonban szerepelni fog benne a vakcina második beadásának időpontja.

Azok is kapnak majd ilyen igazolást, akik már felgyógyultak a betegségből, de az ő esetükben a negatív vírusteszt napja vagy a kórházból való távozás napja fog szerepelni – mondta Gulyás Gergely.

A harmadik módja az igazolás megszerzésének, hogy az emberek véréből kimutatják, hogy már átesett a fertőzésen, a vérből ugyanis kimutatható az antitest. Ezen állampolgárok számára költségtérítéses lesz az igazolás kiállítása, és négy hónapig lesz érvényes.

„2020 decemberében sokkal többen dolgoztak Magyarországon, mint 2019-ben. Tehát a kormány tartotta a szavát, és megőrizte a munkahelyeket”

– szögezte le Gulyás Gergely.

A családok mellett egyes iparágának is segítséget akar nyújtani a kormány, ezért is támogatja a lakásfelújításokat, hogy ezáltal az építőipar számára is munkát biztosítsanak.

A nyugdíjasok számára is tartogatnak segítséget: holnap, pénteken fogják átutalni a 13 havi nyugdíj első részletét.

Azt is fontosnak nevezte a miniszter, hogy 2022. január 1-jétől a 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Tízmillió forintos kamatmentes hitelt kapnak a kisvállalkozók, illetve három évig hitelmoratórium is vonatkozik rájuk.

A kormány egy 8-10 évre szóló vidékfejlesztési stratégiát is elfogadott, ennek keretében sokkal jelentősebb lesz az agártámogatás – mondta.

Az igényelt bértámogatások összértéke 40 milliárd forint, ebből eddig 36 milliárd forintot igényeltek a rászoruló vállalkozások a kormányhivataloknál, amiből a szerdai napig már 35 milliárd forintot kifizettek az érintetteknek – sorolta a miniszter.

A magyar kormány tehát 99 százalékosan már teljesítette az ígéretét, és ezért köszönet jár a kormányhivatalok dolgozóinak

– mondta Gulyás Gergely.

Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy a jövő héten indul az újabb nemzeti konzultáció az élet újraindításáról, amely a koronavirus.gov.hu honlapon lesz elérhető.

A kormányszóvivő arra kért mindenkit, hogy minél többen mondják el a véleményüket, hogy a védekezéshez hasonlóan, az újraindítás során is találják meg a közös pontokat a kormány és az állampolgárok.

Újhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselőjének vádjára, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök is hibás a lassú vakcina-beszerzés miatt, Gulyás Gergely úgy reagált, hogy szerdán maga a Bizottság elnöke (Ursula von der Leyen) ismerte el, hogy nem volt felkészülve az unió a vakcina-beszerzésre. A miniszter szerint

Újhelyi István nyilatkozatában visszaköszön egy régi, rossz beidegződés, mégpedig azt, hogy a szocializmus idején nem volt szabad kritizálni a moszkvai döntéshozatalt. A baloldal részéről pedig jelenleg nem lehet kritizálni az uniót, ezért máshol keresnek bűnbakot

– fogalmazott.

Újságírói felvetésre, miszerint az MSZP pénzjutalmat adna azoknak, akik beadatják a vakcinát, Gulyás Gergely úgy reagált, hogy „ez egy képtelen ötlet”, mégpedig azért, mert a kormány jelentős összeget fordít arra, hogy beszerezze a vakcinákat. Ennek ellenére ingyen biztosítja azokat a lakosság számára.

Az illetékes államtitkár minden önkormányzatnak és releváns szövetségnek küldött felkérő levelet, hogy véleményezze a Next Generation nevű fejlesztési alapot. Ebből is látszik, hogy a kormány kész a konzultációra, és kíváncsi az önkormányzatok véleményére – mondta Gulyás. Ha Karácsony Gergely főpolgármester konzultálni akar, hívja össze a Fővárosi Tanácsot, ez a jogában áll – válaszolta újságírói kérdésre.

A kormánytagok oltására vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely úgy reagált, hogy a kormánytagok beoltása azután fog kezdődni, miután a regisztrált 60 év felettiek már megkapták a vakcinát – kivéve, ha valamely kormánytag betöltötte a 60. évét.

