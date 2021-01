Tiltakozott Nacsa a vendéglátósok ügyének kihasználása miatt

Megosztás Tweet



Fejezzék be a halálkampányt és ne használják eszközként ehhez a vendéglátósokat – szólította fel a baloldalt a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője az MTI-hez szombaton eljuttatott videónyilatkozatában.

Nacsa Lőrinc felháborítónak nevezte, hogy a vendéglátósokat jogszabályellenesen kinyitásra biztató szervezkedés mögött a Gyurcsány-lista egyik embere áll. Közölte: lebuktak, mert kiderült, hogy igazából nem civilek, hanem baloldali politikai aktivisták, és a Facebook-csoportot is ők indították.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: a Gyurcsány-koalíció eszközként használja az így is nehéz helyzetbe került vendéglátósokat csak azért, hogy a kormányt támadja. Hozzátette: a baloldal eddig is ezt csinálta, nem a vírus, hanem a kormány ellen küzdött. Most is felelőtlenek, amikor a szabályok megszegésére buzdítanak – emelte ki.

Úgy fogalmazott: a baloldal politikai érdekei miatt veszélybe sodorja az emberek egészségét és az eddig elért eredményeket. Nacsa Lőrinc szerint azért csinálják ezt, mert úgy gondolják, hogy minél tovább tart a járvány, minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik.

