Lemondott Pusztaszabolcs kereszténygyalázó alpolgármestere

„Mérlegelve az összes körülményt, az elmúlt napok eseményei után arra jutottam, hogy lemondok városvezetői pozíciómról, ezt a tegnapi napon a polgármester asszonnyal közöltem is. A támadások engem nem törtek meg, ám a családom nyugalma mindennél fontosabb, őket nem hagyom bántani. Azoknak pedig, akik az elmúlt napokban szinte egy emberként, bármilyen formában támogatásukat fejezték ki, köszönöm megértésüket és bizalmukat! Engem eddig az vezérelt, hogy a városért dolgozzak, de helyi szintre is elért a politika mocska, amihez nem vagyok hajlandó asszisztálni.Városunk vezetésének sok sikert kívánok a munkájukhoz, ezen ellenséges környezet körülményei között is” – jelentette be szombati Facebook-bejegyzésében Csiki Szilárd, Pusztaszabolcs alpolgármestere, azok után, hogy botrány robbant ki kereszténygyalázó hozzászólása miatt.

Csiki Szilárd volt alpolgármester egy gumi óvszert tartó kéz képe mellé a gyermek Jézust kezében tartó Szűz Máriát ábrázoló kép alá ízléstelen, kereszténygyalázó hozzászólást tett, a következőképpen: „Ez kellett volna anno Máriának, és akkor nem kellett volna kitalálni egy egész vallást egy félre… miatt.”

A címlapfotó illusztráció.