Orbán Viktor: Februártól megkezdődik a regisztráltak oltása

– Nemzeti felelősség van és nemzeti döntést kell hozni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány a héten meghallgatta az operatív törzs szakembereinek tanácsát, és úgy látták, az a legbiztonságosabb ha továbbra is fenntartják a védelmi intézkedéseket, azért, hogy elkerüljék a harmadik hullámot. A szakembereknek mindig a legjobb megoldást kell hoznia, a döntésnél az objektív énüket kell előtérbe helyezzék.

A hétvégére több étterem is tervezi, hogy kinyit. Orbán Viktor pedig arra kérte a rendőröket, ha nem lesz rendbontás, akkor ne tartóztassanak le senki. Azonban, akik kinyitnak, elmennek az éttermekbe, azoknak a szankciókkal is számolniuk kell. Az éttermeket bezárják, az emberekre pénzbírságot szabnak ki.

Önkéntes és ingyenes oltás

A gazdaság újraindítsa is a vakcinán fog múlni. Ezernégyszáz új fertőzöttet regisztráltak a tegnapi nap. Az oltás jól halad, az egészségügyi dolgozók beoltása megtörtént, jelenleg az idősotthonokban, szociális intézményekben zajlik az oltás. Az itteni oltásokat is be fogják fejezni a hét végére. Jövő hét elejétől pedig megkezdődik a regisztráltak beoltása.

Az oltás önkéntes és ingyenes, akik regisztráltak, azokat értesíteni fogják, hogy hová és hányra kell mennie, majd, hogy az oltást megkapja. Azonban egyelőre sajnos nincs elég vakcina, ahhoz, hogy az egész társadalmat beoltsák. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy be fogja magát oltatni. Elárulta, hogy megvárja a sorát, és majd kínai vakcinát fog kérni.

Mindenkinek ki kell várnia a sorát

A kormány is dönthetett volna úgy, hogy az első körben megkapják a vakcinát. Azonban ez egy rossz példa lett volna, mindenkinek ki kell várnia a sorát. A politikusok, majd a rendőrökkel és a katonákkal egyszerre fogják megkapni a vakcinát.

A miniszterelnök számára Szerbia a leginspirálóbb ország, ahol kínai vakcinával is oltanak. Az európai viszonylatban a beoltottság tekintetében az elsők között van. Uniós ország nincs az elsők között, az uniós vakcina beszerzési módszer miatt. Elmondta, minden nap külön jelentést kér, hogy mi történik Szerbiában, hányan kapták meg a kínai vakcinát, hogy érzik magukat a beoltottak, hogy érzik magukat a szerbiai magyarok.

A világ mindkét felén vannak kiváló szakemberek

Az a beidegződés, hogy nyugat jó, kelet meg rossz, már értelmét veszítette. A világ mindkét felén vannak kiváló szakemberek, akikben bízni kell. Jó hír, hogy ma vagy holnap sikerül szerződést kötni a kínaiakkal a vakcinaszállítással kapcsolatban. Március közepéig végéig ha nem jön kínai és orosz vakcina akkor 88 ezer ember beoltását tudják megvalósítani. Húsvét környékén lesz fontos dolga a kormánynak, akkor fog tárgyalni, hogy mekkora nyitás legyen, mert akkora már valószínűleg elegendő ember be lesz oltva.

Nem látunk bele az unió lapjaiba, a vakcina beszerzésébe. Nem tudjuk, hogy vannak-e politikai, gazdasági játszmák. A 21 tagország közösen döntött úgy, hogy az unió szerezze be a vakcinát, ő ossza szét. A szerződés megkötésekor is tudtuk, hogy a beszerzés folyamatába nem fognak belelátni. Így is aláírták a szerződést. Így már csak arra tudják az uniós szerveket felszólítani, hogy méltányosan osszák szét a vakcinákat.

A legfontosabb megőrizni a munkahelyeket

A kormány számára amíg nincs vakcina, gazdasági szempontból a legfontosabb célkitűzése, hogy megőrizze a munkahelyeket. A vakcina utáni újraindítás szakaszát is elkezdték tervezni, már 6 ezer milliárdos újjáépítési csomagról döntött a kormány. A Magyar falu programban pedig támogatást írtak ki, ami elősegíti, hogy minden faluban legyen egy kisbolt.

Az uniós forrásokat pedig 9 területre osztották szét. A gazdasági újraindítása csomag legnagyobb nyertese a felsőoktatás. Az elkövetkező pár évben 1500 milliárd forintot fognak beruházni a magyar egyetemekbe.