ÉLŐ: Márciusig maradnak a korlátozások

A kormány a tegnapi ülésén meghallgatta az operatív törzs ajánlását. A novemberben bevezetett intézkedésekkel sikerült megfékezni a járvány terjedését, azonban ha most engedményeket tennének, azok beláthatatlan következményekkel járhatnának, pláne úgy, hogy a világban lassan elindul a harmadik hulláma a járványnak – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

Hozzátette, tudják, hogy nagy áldozatokkal járnak a védelmi intézkedések, viszont amíg nincs kellő vakcina, addig indokolatlan a nyitás. Éppen ezért arra kérnek, mindenkit, legyenek türelmesek, és továbbra is példamutatóan kövessék és tartsák be a szabályokat.

A védelmi intézkedéseket március elsejéig hosszabbították meg, valamint az országgyűlést kérni fogják, hogy további 90 napra hosszabbítsa meg a különleges jogrendet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, később újra felülvizsgálják a helyzetet, viszont két esetben látnak arra esélyt, hogy feloldják akkor is a védelmi intézkedéseket: ha továbbra is csökken a fertőzöttek száma, illetve ha lesz elegendő vakcina.

A lakosság beoltottsága szempontjából Izrael áll a legjobban, ahol a lakosság közel 50 százaléka be van már oltva, őket követi Nagy Britannia. Az unióban viszont sajnos csak két százaléknyi az átoltottság a vakcinahiány miatt. Ezért is tárgyal a kormány más gyártókkal is – hangsúlyozta.