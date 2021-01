Álhíreket terjeszt, de a magyar reakciót már nem hallgatja meg a német média

Megosztás Tweet



Az a hír járja a német sajtóban, hogy Magyarország az Európai Bíróság ítéletével szemben toloncol vissza migránsokat Szerbiába – írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt eddig is tudtuk, hogy a német médiumok nem kiegyensúlyozottan tájékoztatnak, de a sajtószabadság nevében reménykedtünk benne, hogy minket is megkérdeznek, esetleg a válaszreakciónkat is közölni fogják. Megkereséseinkre azonban ezek a médiumok még csak nem is válaszoltak.

Lássuk hát a tényeket: Magyarország eddig minden bírósági ítéletnek megfelelt, azokat maradéktalanul végrehajtotta. Ironikus, hogy miközben Európa országai egy eddig ismeretlen vírus ellen harcolnak és zárják le határaikat saját állampolgáraik védelmében, addig Magyarországtól elvárják, hogy tétlenül hagyja illegális bevándorlók tömegeinek átszökését Európába.

Holott Szerbia nem csupán biztonságos ország, de az EU tagjelölt állama is, amellyel tárgyalásokat folytatunk a teljes jogú uniós tagság megadásáról.

Az ilyen nehéz időszakban, amikor emberéletek forognak kockán, különösen nagy szükség volna az objektív és pártatlan tudósításokra. Nekünk az ország megvédése a cél! – írta Varga Judit Facebook-oldalán.