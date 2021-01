Már előre magyarázkodik a Momentum elnöke

Megosztás Tweet



A Momentum elnöke kormányra kerülésük esetére már most arról beszél, hogy mennyi mindent nem tudnak majd végrehajtani, de az biztos, hogy a nem végrehajtandó dolgok közötti prioritási sorrendet majd az az ember határozza meg, amely a miniszterelnöki válogatón a legnagyobb bizalmat kapja.

Az ellenzéki összefogás teljes ötlettelenségéről árulkodik Fekete-Győr Andrásnak, a Momentum elnökének a 168 órában adott, múlt heti interjúja. A baloldali hetilap újságírójának azzal kapcsolatos kérdésére, hogy egy választási győzelem esetén mennyire tudnak majd az összefogás pártjai konkrét kormányprogramot előre összeállítani, a lila párt vezetője úgy felelt: „olyan ciklust képzelek el 2022 és 2026 között, amely nem feltétlenül arról szól, hogy minimalizáljuk a károkat, hogy féltjük a fenekünket, és folyamatosan háborúzunk a másik oldallal.”

A parlamenten kívüli párt elnöke később úgy folytatta:

„Nem lehet egyszerre vadonatúj kórházakat, iskolákat és munkahelyeket teremteni. Ki kell tűzni prioritásokat.”

Fekete-Győr András azt is mondta: „érdemi vita lesz majd arról, hogy ez a prioritás a fenntarthatóságról, az oktatás fellendítéséről, megalapozásáról, vagy azonnali egészségügyi intézkedésekről szóljon-e.”

Véleménye szerint a „miniszterelnök-jelölteknek megkülönböztetett szerepük lesz, mert ők feltételezhetően ilyen prioritásokban is gondolkodni fognak.” A pártelnök szerint a miniszterelnök-jelölt, amely a legnagyobb bizalmat kapja, „az kijelöli majd a 2022–26-os kormány csapásirányát.”

Fekete-Győr András azt is mondta, hogy a prioritásokról „valóban viták lesznek, ezt nem csak a Fidesz látja, hanem mindannyian érezzük, és ezzel nincs is baj. Ezek az említett prioritási kérdések – ha úgy tetszik – részben függetleníthetők a bal-, illetve jobboldaliságtól, és adott esetben be tud állni mögéjük ez a hatpárti szövetség.”

A 168 órában közölt interjúban

Fekete-Győr András tulajdonképpen beismerte, hogy képtelenek lesznek kormányozni az országot.

Gyurcsány Ferenc szövetségese még ígérni is csak jóval kevesebbet mer annál, mint amit a Fidesz-KDNP szövetség a 2010-es kormányváltás után a tettek mezején végrehajtott. Fekete-Győr elszólása rámutat, hogy maguk a momentumosok sem hisznek abban, hogy az ellenzéki összefogásnak bármilyen komolyabb célja lehetne a hatalom megragadásán túl.