Hadházyt cáfolta a miskolci kórház vezetője

Folytatja álhírterjesztő ámokfutását Hadházy Ákos – több elemző így írta le az ellenzéki képviselő elmúlt napjait. A szentendrei halottasházban készült videó után egy üres kórházi folyosóról tett fel fotót az internetre. Szerinte ez azt jelenti, hogy „az egészségügyi ellátás az összeomlás szélén van vagy össze is omlott”. A miskolci kórház vezetői ezt cáfolták. Nem sokkal később egy vízimentőről terjesztette azt Hadházy Ákos, hogy soron kívül kapott oltást. De ez sem igaz – hangzott el az M1 Híradójában.



Miskolc, megyei kórház, szakrendelők, hétköznapi forgalom. Mindenki meggyógyult B.-A.-Z. megyében? – tette fel a kérdést közösségi oldalán a hétvégén Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő ezúttal egy miskolci egészségügyi intézményről töltött fel fotókat, amelyeken üres folyosók láthatók. A politikus szerint a betegek hiánya mindennél jobban mutatja, hogy az egészségügyi ellátás az összeomlás szélén áll.

A megyei kórház főigazgatója, Révész János az M1 Híradójának cáfolta Hadházy Ákos állítását. „Vannak olyan épülettömbjeink, amelyek csak koronavírusos betegeket látnak el, és vannak olyan épülettömbjeink, amelyekbe koronavírusos betegek vagy koronavírus-gyanús betegek nem mehetnek be, ezeket a területeket tiszta kórháznak nevezzük. Az a folyosórész, amely a montázson látható, ez történetesen egy olyan épületben helyezkedik el, amelyet kifejezetten koronavírus-megbetegedésben szenvedő betegek ellátására jelöltünk ki, értelemszerűen itt rutinszerű járóbeteg-ellátás nem folyik, tehát azt gondolom, hogy ennek a területnek a bemutatása teljes mértékben inadekvát és inkorrekt volt” – közölte Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója.

Hadházy Ákos múlt pénteken is valótlanságokat állított közösségi oldalán. Akkor egy videót tett közzé, amely a szentendrei halottasházban készült.

Kommentjében a politikus azt állította: a felvétel készítője szerint ezek az emberek az otthonukban hunyhattak el, de vírusfertőzés miatt.

Hadházy Ákos azt is állította: mindez a kormány rossz járványkezelése miatt alakulhatott ki. A Pest megyei kormánymegbízott minderre úgy reagált: a balliberális képviselő álhírt terjesztett és halálkampányt folytat.

„Nem igaz, nem volt covidos beteg az elhunytak között, illetőleg kórházi kezelés is csak egy személy esetében állt fönn, tehát a szokásos Hadházy képviselő úr-féle hazugságot láthattuk és hallhattuk” – mondta Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott.

Tarnai Richárd úgy fogalmazott: a baloldali politikusnak a saját háza táján kellett volna söprögetnie, mert a szentendrei halottasház a város felügyelete alatt áll, tehát a baloldali polgármester a felelős a történtekért.

Fülöp Zsolt indított is az ügyben vizsgálatot, ennek során derült ki, hogy nem volt egyértelmű a holttestek beérkezésének és elszállításának időpontja. Az épületet nem zárták, azon nem tüntették fel a funkcióját. Az ellenőrzés arra is fény derített, hogy a két hűtőkamra közül csak az egyik működött.

Úgy tűnik, Hadházy Ákost nem tántorítják el, hogy az elmúlt napokban több hazugságába is belebukott. Kedden folytatta rágalomhadjáratát. A baloldali botránypolitikust már az sem érdekli, hogy magánemberek nevét közzétéve sározza be őket hazug állításaival. Minden eszközt felhasznál, hogy követőinek negatívan állítsa be a kormány járványkezelését.

Ezúttal azt állította, hogy olyan ember is kapott az elsők között a koronavírus elleni vakcinából, aki erre nem is lett volna jogosult. Hadházy Ákos azt híresztelte egy beoltott vízimentősről, hogy egy balatoni jachtklubot, elegáns éttermet és szállodát üzemeltető cég tulajdonosa, miközben nem tartozik abba a csoportba, amelynek már jár az oltás.

Hadházy Ákos ezúttal is melléfogott. A megvádolt férfi ugyanis tudatta, hogy aktív vizimentőként kapta meg a vakcinát, ő ugyanis a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) hajóvezetője. A Likebalaton.hu-nak a férfi azt mondta: VMSZ az elsők között kapott egy védőoltási lehetőséget.

Elsőként a mentőautóban dolgozók, aztán a hajóvezetők, majd az irodai dolgozók élhetnek ezzel. Hadházy Ákos később magyarázkodó bejegyzést írt a közösségi oldalán, de bocsánatot nem kért.

Nacsa Lőrinc Hadházy Ákosnak adta a Kamuvideós Korózs-díjat. A KDNP-frakció szóvivője decemberben alapította a díjat. Az elsőt Szabó Tímeának, a Párbeszéd társelnökének ítélte. Nacsa Lőrinc szerint a politikus a szentendrei halottasházban készült videóval érdemelte ki a díjat.