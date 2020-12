Nemcsak sok magyar életét, de munkahelyeket is megment a kormány

A családok és a vállalkozások védelmét szolgálják azok a gazdaságvédelmi intézkedések, amelyeket szombaton jelentett be a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: jó okkal lehet bízni abban, hogy nemcsak magyarok tízezreinek az életét, hanem sok százezer munkahelyet is sikerül megmenteni. Az új intézkedéscsomagban szerepel a hitelezési moratórium meghosszabbítása, az iparűzési adó megfelezése, a szigorítások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatásának növelése és egy kedvezményes lakásfelújítási kölcsön is. Az M1-nek nyilatkozó gazdasági szakértő szerint az ilyen intézkedésekkel kisebb lehet a gazdasági visszaesés, és így gyorsabban lehet a válságból kilábalni – hangzott el az M1 Híradójában.