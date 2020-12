Karácsony kizárta a döntésből a közgyűlést

Megosztás Tweet



Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés kizárásával, egy személyben döntött a főváros 2021-es büdzséjéről. Erre hívta fel a figyelmet a Fidesz fővárosi frakciója. Azt írták: ráért volna februárban, a közgyűlés nyilvánossága előtt, de ez valamiért nem fėr bele a főpolgármester demokráciafelfogásába - hangzott el az M1 Híradójában.



A baloldal a rendeleti kormányzás ellen érvelt

Kivétel nélkül az összes baloldali párt a kormány koronavírus elleni védekezésről szóló jogszabályterve ellen érvelt márciusban. Az ellenzéki poltikusok arról beszéltek: azért nem támogatják a törvényt, mert szerintük az időkorlát nélküli, rendeleti kormányzáshoz vezetett volna.

A javaslat egyik leghangosabb ellenzője a párbeszédes Szabó Tímea volt. A rendkívüli jogrenddel párttársa, a főpolgármesteri székben ülő Karácsony Gergely is a korábbinál több jogosítványt kapott – amit ő ki is használt.

Karácsony rendeleti úton irányította a fővárost

A veszélyhelyzetre hivatkozva Karácsony Gergely tavasszal rendeleti úton, a közgyűlés nélkül írányította a fővárost. Miközben az országgyűlés folyamatosan ülésezett, Karácsony Gergely márciusra már össsze sem hívta a testületet. A felhatalmazással egyszemélyben dönthetett például a fővárosi tömegközlekedés sorsáról, a kifizetésekről, és lehetősége volt módosítani a költségvetésen is.

Áprilisban a Magyar Nemzet vette észre, hogy a különleges jogrendet kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött.

A főpolgármester a járványra hivatkozva eltörölte a Tarlós István főpolgármestersége alatt alkalmazott bérpolitikát,

évi 40 százalékos vezérigazgatói prémiumra adott lehetőséget, egyúttal pedig növelte a hivatal létszámát is. Most úgy tűnik, Budapest első embere a járvány második hullámában is ugyanígy vezeti a fővárost.

„Karácsony Gergely 2 év alatt feléli az elmúlt 10 évben megspórolt tartalékokat, ezzel folytatva a Demszky korszak hibás gazdaságpolitikáját” – ezt írta szombaton a fővárosi Fidesz-frakció a közösségi oldalán, miután a főpolgármester az újabb rendeleti jogkört kihasználva ezúttal egyszemélyben döntött a főváros jövő évi költségvetésről is.

A jövő évi költségvetés fő számait elfogadta, egyedül

„Pénteken 13 órára hívott minket magához. Tíz percel a kezdés előtt ugyan jelezte kollegáján keresztül, hogy késni fog, de aztán meg sem jelent! Késő délután értesülhettünk arról, hogy saját maga elfogadta a jövő évi költségvetés fő számait” - fogalmaz közös bejegyzésben a fővárosi Fidesz-frakció. Hozzáteszik: „Ráért volna februárban, a közgyűlés nyilvánossága előtt. De ez valamiért nem fėr bele Karácsony “demokráciafelfogásába”. Most kellett, az átlátható döntéshozatal és a nyilvánosság minimuma nélkül! Gratulálunk, főpolgármester úr! Boldog Karácsonyt!”

Ughy Attila, fideszes fővárosi önkormányzati képviselő az M1-nek azt mondta: Karácsony Gergely nem csak nem egyeztetett a költségvetésről, hanem indoklás nélkül távolított el a büdzséből olyan projekteket, amelyről korábban már döntés született. Mint mondta: ilyen Budapest történetében még nem fordult elő.

Karácsony csak vitázik, érdemi tevékenységet nem végez

„Az összes lózunk, az összes szlogen, amit Karácsony Gergely a megválasztásának időpillanatában elmondott, azt ő mind elfelejtette. Neki nem fontos ez a város, neki nem fontos, hogy mi történik ebben a városban. Neki egyetlenegy fontos, hogy fel tudja mutatni azt, hogy ő vitázik a miniszterelnökkel és vitázik a kormánnyal, de érdemi tevékenységet nem tesz” – hangsúlyozta Ughy Attila.

Kerestük a Karácsony Gergely vezette önkormányzatot. Megkérdeztük: miért nem jelent meg a saját maga által összehívott költségvetési egyeztetésen. Szerettük volna megtudni azt is, miért nem egyeztetett a képviselőkkel a büdzséről és annak elfogadásával miért nem várta meg, amíg a közgyűlés újra normális munkarendben ülésezik. Kérdéseinkre Karácsony Gergelytől eddig nem kaptunk választ.