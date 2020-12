A miniszterelnök gazdaságmentő, Gyurcsány Very Feri Christmas listát alkotott

Megosztás Tweet



Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezére is nyilvánosságra hozott ma egy listát, Ebben nem gazdasági intézkedések, hanem zeneszámok voltak. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a listára reagálva azt a kérdést tette fel olvasóinak, hogy Önök szerint melyik segíti jobban a járvány elleni védekezést? – hangzott el az M1 Híradójában.



Underneath the tree – ez a dal szerepel a Gyurcsány Ferenc által szombaton közzétett listán legelöl.

„Először is, a családok és a vállalkozások hitel visszafizetési moratóriumát meghosszabbítjuk ”– ez a miniszterelnök gazdaságmentő listájának első pontja.

All I want for Christmas Mariah Carey-től – Gyurcsány Ferenc listáján ez a második legfontosabb.

Másodszor a járványügyi intézkedések miatt ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat decemberben és januárban is bérköltségek elengedésével támogatja – ez pedig Orbán Viktorén. A miniszterelnök harmadik pontként a kis és középvállalkozások adójának csökkentését nevezte meg.

Gyurcsány Ferenc pedig a Jingle Bell Rock-ot. A DK elnöke szombaton azzal volt elfoglalva, hogy karácsonyi összeállítást készítsen követőinek a kedvenc zenéiből.

A politika helyett Gyurcsány Ferenc 2014 decemberében is inkább önjelölt lemezlovasnak állt: akkor az egyik fővárosi klubban adott egyórás DJ-szettet.

A DK elnöke tapsolt, táncolt, és még a zenékhez illő kísérőkről is kiosztott néhány tanácsot az érdeklődőknek. Az összeállításban az egyik DK-kongresszusról ismert, magyarul „Menjek vagy maradjak” címre hallgató dal is felcsendült.

Ez a dal Gyurcsány Ferenc karácsonyi összeállításában most nem szerepel, pedig a lista a Very Feri Christmas, vagyis a nagyon Feri karácsony címet kapta.

„Ma két fontos lista látott napvilágot. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a legújabb gazdaságvédelmi intézkedéseket. Mindeközben Gyurcsány Ferenc bemutatta kedvenc karácsonyi dalainak lejátszási listáját” – így reagált a Fidesz-frakcióvezetője a közösségi oldalon. Kocsis Máté a bejegyzést egy kérdéssel zárja: „Önök szerint melyik segíti jobban a járvány elleni védekezést?”