ÉLŐ: A kormány döntéseiről tájékoztat Gulyás Gergely

A szerdai kormányülésen is az egyik legfontosabb téma a koronavírus-járvány volt. Magyarország a fertőzöttség tekintetében az uniós összevetésben a tizenkettedik helyen áll. Az elhunytak számának tekintetében Magyarország az európai átlag alatt található – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A tömeges teszteléseknek köszönhetően az elmúlt héten Magyarországon volt szinte a legnagyobb az elvégzett tesztek száma egy hét alatt. A gyorstesztek már a gyógyszertárakban is kaphatók. Ezek adatai azonban nem kerülnek be a tömeges tesztelés statisztikáiba – tette hozzá.

Gulyás Gergely elmondta, hogy elkezdődik a vakcina-előregisztrációs kampány. Müller Cecília országos tiszti főorvos

levélben fogja megkeresni a nyugdíjasokat, és a levélben egy térítésmentes válaszboríték is lesz, hogy jelezni tudják regisztrációjukat.

Jövő héten fog elindulni a vakcinainfo.gov.hu weboldal, ahol ugyancsak lehet előregisztrálni.

Magyarország egy újabb vakcinaprogramhoz is csatlakozott. Emlékeztetett, hogy a koronavírus elleni vakcina beadatása önkéntes lesz.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Pfizer valószínűleg először csak az Egyesült Államokba fog vakcinát szállítani. Ezért is fontos, hogy minél több helyen jelentkezzen be vakcina igénnyel a kormány.

Orbán Viktor a mai naptól kezdődően konzultációkba kezd a szakértőkkel és szakmai szervetekkel arról, hogy milyen intézkedések lépjenek életbe december 11. után

– jelentette be.

Az eddig előrejelzések azt mutatják, hogy a magyar gazdaság 10 százalékkal csökkenni fog. Így fontos keresni azokat a pontokat, ahol a vállalatokat, cégeket segíteni lehet. A kormány ezért nem támogatja a magasabb adókat, és a plusz terhek kivetését. Az adókat a kormány a 2019. decemberi szinten maximalizálta, ennél nagyobb adókat nem vehetnek ki az önkormányzatok.

Gulyás Gergely a Szájer-ügy kapcsán megerősítette Orbán Viktor miniszterelnök szerdai közleményét, és hozzátette, a különböző találgatásokat, hogy titkosrendőrségi akció, vagy a baloldal bosszúja érte-e utol a volt képviselőt nem kívánja kommentálni. Újságírói kérdésre azt is elmondta, továbbra sem fogják kötelezővé tenni a szociális és oktatási intézményekben dolgozók számára a koronavírustesztelésen való részvételt.

A címlapfotó illusztráció.