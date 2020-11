Már dolgozik a karácsonyra vonatkozó szabályokon az operatív törzs

Megosztás Tweet



„Ki kell tartanunk, mert még csak a felénél vagyunk a harmincnapos lezárásnak” – ezt kérte Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök az adatoknál egyelőre nem lát jelentős változást, javulást. Már elkezdte kidolgozni az operatív törzs a karácsonyra érvényes szabályokat. Az biztos, hogy külföldre, síelni nem ajánlott elutazni. Orbán Viktor bejelentette, hogy várhatóan már a jövő héttől jelentkezhetnek, regisztrálhatnak azok, akik az elsők között szeretnék megkapni a koronavírus elleni oltást – közölte az M1 Híradója.



„Az interneten és levélben is regisztrálhatnak előzetesen azok, akik az elsők között szeretnének kapni a koronavírus elleni oltóanyagból” – jelentette be a miniszterelnök pénteken. Az előzetes regisztrációról kora reggeli ülésén döntött az operatív törzs. A tanácskozásról Orbán Viktor a közösségi oldalára töltött fel videót.

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta: várhatóan jövő héten indul az előjegyzés, a tömeges oltás előtt azonban a védekezésben részt vevők kaphatnak elsőként a vakcinából.

„A vakcina megérkezéséig fontos, hogy mindenki betartsa a járványügyi szabályokat” – tette hozzá Orbán Viktor, aki hangsúlyozta: az egészségügyi dolgozók kiemelkedő munkát végeznek, továbbra is van elég tartalék ágy és az ellátórendszer is bírni fogja a nyomást. Ehhez azonban az kell, hogy a magyar emberek is kitartsanak.

A miniszterelnök arra kérte a magyarokat, hogy idén lehetőleg ne utazzanak külföldre síelni. Ha ezt mégis megteszik,

számítsanak arra, hogy a kormány fenntartja a szigorú karanténszabályokat.

„A szigorítások egyik célja, hogy karácsonykor minden magyar család együtt ünnepelhessen” – tette hozzá Orbán Viktor. Arról azonban, hogy az ünnepekre enyhülhetnek-e a szabályok, a mostani intézkedések tanulságainak fényében a kormány és az operatív törzs legkorábban tíz nap múlva dönthet felelősen.

Vége a tömeges tesztelés első körének

Kesztyű, maszk meghatározott sorrendben és több rétegben: szakszerű beöltözés és fertőtlenítés után kezdődött a tesztelés pénteken az egyik szolnoki óvodában. A mintavételt háromfős csapat, egy védőnő és két orvostanhallgató végezte. A szűrést a dolgozók többsége kérte.

A hajmáskéri általános iskola összes alkalmazottját tesztelték. Szerették volna tudni, hogy biztosan nem fertőznek. Végül be is bizonyosodott, mindenkinek negatív lett az eredménye.

Gyorsan ment a mintavétel az ország egyik legkisebb intézményében, az egyik székesfehérvári bölcsődében. A négy gondozóból hármat teszteltek. De az az egy fő is csak azért nem kérte, hogy teszteljék, mert már átesett a fertőzésen.

A székesfehérvári járásban befejeződött a tesztelés első üteme,

23 településen több mint 3200 embertől vettek mintát. A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője azt mondta: sikeres és jól szervezett volt a szűrés.

Orbán Viktor meglátogatta a Bihari Járási Hivatal bevetési egységét, hogy megnézze a tesztelés folyamatát. Átnézte a szűrési tervet és ellenőrizte a védőfelszereléseket. A miniszterelnök úgy döntött, hogy az orvostanhallgatókkal tart. De előtte mintát vettek tőle. Az eredmény negatív lett, így indulhatott a csapat.

A kormányfő volt a sofőr, két iskolába vitte el az önkénteseket. A tesztelés után azt mondta: a látottakkal elégedett, az ország teljes fegyverzettel védekezik a vírus ellen.

Az orvostanhallgatók felkészültek

A kormányfő pénteken a Kossuth Rádióban beszélt a tapasztalatairól. Hangsúlyozta: az orvostanhallgatók felkészültek, és miden eszköz – jármű, védőfelszerelés – a rendelkezésükre áll.

Orbán Viktor elmondta azt is: a védekezés egyik frontvonala az iskolákban van, ezért

jövő héten tovább folytatják az oktatási intézmények dolgozóinak a tesztelését.

„Több mint négyezer egészségügyi szakembert képeztek át a koronavírus elleni küzdelemre” – mondta az emberi erőforrások minisztere egy videóban. Hangsúlyozta: így lesz elég orvos és ápoló a mostani kritikus időszak átvészeléséhez.

Kásler Miklós hozzátette azt is: a járványügyi intézkedéseket továbbra is be kell tartani, és törekedni kell arra, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi rendszer.